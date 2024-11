¿Molesta con Gabriel Soto? Cecilia Galliano reacciona a 'reconciliación' con Irina Baeva

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de ser señalada como la amante, la reconocida actriz y presentadora, Cecilia Galliano, recientemente ha brindado una entrevista para TV Azteca y otras televisoras, para aclarar si está molesta con Gabriel Soto, después de que este presuntamente se haya dado una segunda oportunidad en el amor con Irina Baeva, pese a su aparente romance. La estrella originaria de Argentina impactó con su reacción a la reconciliación y el anuncio que hizo.

Galliano fue acusada por meses de ser la causante de la separación de los protagonistas de Vino El Amor, incluso en Kadri Paparazzi se tomaron la tarea de seguirlos todo un día, demostrando que pasaron casi dos días completos juntos, durmiendo en la cama de la actriz, yendo al gym y por supuesto al teatro para las funciones que tenían ese fin de semana con la puesta en escena de El Precio de la Fama. Por ello, ahora que presuntamente se cree que Baeva y Soto regresaron, se desea saber la reacción de la argentina.

Hace unas horas, Venga la Alegría, y otros medios de comunicación lograron encontrar a Cecilia y hacerle la tan esperada pregunta: "¿qué piensas de la reconciliación?", a lo que la actriz de Televisa declaró contundente que para ella todo está bien y no le interesa meterse en la vida de nadie y si ellos son felices que bueno que hagan lo que quieran: "Está bien, yo no me voy a meter en ninguna vida privada de nadie, de lo que hagan, no hagan, mientras que sean felices todos, está todo bien, pero qué bueno que ya soy otra vez Cecilia normal, tranquila, gracias".

Ante la insistencia, la presentadora de La Casa de los Famosos México, señaló que ella gracias a Dios sabe toda la verdad de lo que pasó y lo que no pasó, al igual que su familia, lo que realmente le importa, aunque se quejó de que le inventen tantas cosas, pues lo único que hacen es espantarle al verdadero ganado: "El problema es que me asustan a los que realmente quisieran, entonces empiezan 'tiene este novio, tiene al otro', entonces el que sí, ajá (me asustan al ganado), y por eso tengo 9 años soltera".

Finalmente, sobre la demanda que estaba planeando realizar en contra de Kadri Paparazzi junto al galán de Mi Camino Es Amarte, declaró que ya habían decidido dejarlo por la paz, pues cuando estaban con el trámite, los tribunales se fueron a paro y ya que los abrieron no tiene el tiempo y busca enfocarse en mejores cosas: "Cuando lo íbamos a hacer los tribunales estaban parados, luego después, terminamos como una parte que habíamos hecho de la obra, y luego me fui a casa a ver a mi mamá, entonces como que ya, tengo otras cosas más importantes que hacer".

Fuente: Tribuna del Yaqui