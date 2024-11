Murió hospitalizada: Tras dejar Televisa, actriz sufre inesperada muerte y llega de luto a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida protagonista de novelas, quien este 2024 renunció a su carrera en Televisa para sumarse a las filas de TV Azteca, se vistió de luto debido a que recientemente apareció en el programa Venga la Alegría llorando la repentina muerte de Ernestina Sodi, hermana de su amiga y comadre Thalía. Se trata de la actriz Itatí Cantoral, quien contó en el matutino del Ajusco detalles de la inesperada partida de la periodista mexicana.

Durante una de las funciones de la obra de teatro Cabaret, la exesposa de Eduardo Santamarina contó que ha tenido gran comunicación con Thalía tras conocerse que su hermana había sido hospitalizada luego de sufrir dos infartos. La también media hermana de Laura Zapata permaneció 3 semanas internada en terapia intensiva, hasta que la noche del pasado viernes 8 de noviembre su cuerpo no resistió más.

Cantoral aseguró que la muerte de Ernestina le dolió profundamente, pues habían sido muy cercanas: “Sí, pues yo quise mucho a Titi... se murió su hermana hermosa (de Thalía) y justamente le dedicamos la función, pues imagínense, yo a Camila Sodi también la amo mucho, le dedicamos una función de Cabaret y muchas cosas más. Yo adoré a Titi, tuve el gusto de conocerla y que en paz descanse", expresó la guapa mujer rubia.

La intérprete de 'Soraya Montenegro' en María la del Barrio no quiso compartir detalles del duro momento que vive Thalía y se limitó a compartir que sí le pudo dar el pésame tras su irreparable pérdida: "Hablé con ella, sí, sí", dijo ante la insistencia de los reporteros. Por otro lado, Itatí habló acerca de su excompañero Pedro Fernández en Hasta que el dinero nos separe, luego de que semanas atrás expusiera que tuvieron cero química fuera de las cámaras.

Lo único que fue muy respetuoso, y no teníamos ningún contacto, o sea, ni siquiera platicábamos como amigos, a lo mejor para evitar los rumores, pero de ahí en fuera, tanto él, justamente cuando terminé la novela, lo que es la vida, muy platicador, y su esposa también, tienen una familia muy bonita", dijo.

Sin embargo, la actriz aseguró que Pedrito es una gran persona: "Fíjate que una de las personas que me felicitó... cuando murió mi padre fueron Pedrito Fernández". Ante la interrogante sobre si volvería a compartir foros con el cantante de regional mexicano, Itatí confesó: "De las mejores telenovelas que yo he hecho en mi vida se llamó: 'Hasta que el dinero nos separe', si me volvieran a decir que actué con Pedrito Fernández, yo diría '¿dónde?, ¿cuándo firmo?'".

Sin embargo, hay ciertos actores, obviamente no voy a decir, no son como Pedro Fernández, es un excelente compañero", agregó.

Sin embargo, cuando una reportera recordó las palabras de Lucero, quien dijo que Fernández es un "buen besador", Cantoral inmediatamente se negó a entrar en controversia: "No sé… eso pregúntaselo a su esposa, pero si te puedo decir que nunca llegó tarde, nunca fue grosero con nadie", finalizó Itatí.

