Murió solo y asfixiado: Encuentran muerto a actor de Televisa; estaba en la ruina y "pasado de peso"

Ciudad de México.- Televisa y el gremio artístico en México se encuentra de luto debido a que hace algunas horas se reportó el lamentable fallecimiento de un querido actor y director de telenovelas. Tras revelarse esta triste noticia, un amigo del fallecido compartió detalles sobre su partida, confesando que el histrión murió asfixiado, en completa soledad y luego de rogar ayuda a la ANDA para recibir atenciones especiales debido a que sufría una enfermedad incurable.

Se trata de don Arturo Tenorio García, quien perdió la vida el día de ayer jueves 14 de noviembre a los 70 años. Aunque al momento de hacer el anuncio la Asociación Nacional de Actores (ANDA) no compartió la causa de muerte, este viernes Jorge Ortiz de Pinedo reveló toda la información al respecto, a través de una entrevista exclusiva con el matutino Sale el Sol de Imagen TV.

Debido a que Ortiz de Pinedo fue el primer en anunciar la muerte de Arturo, ahora dijo que él fue el primero en enterarse ya que estaba en contacto con él porque había pedido ayuda a La Casa del Actor. "Compartí desde temprano esto, porque desgraciadamente pocas personas sabían que García Tenorio tenía EPOC, lo mismo que yo tengo y estaba muy mal, muy deteriorado", expresó.

Quería que lo ayudáramos porque decía que no le hacían caso, no sé quién no le hacía caso".

El creador de la serie Una Familia de Diez compartió que Tenorio García sufría la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un padecimiento incurable que él también padece: "Resulta que él vivía solo, vivía en una colonia muy alta en el Ajusco, para acabarla de amolar, nosotros que tenemos EPOC nos cuesta respirar en la CDMX y en el Ajusco más". Es por ello que antes de morir, don Arturo le pidió ayuda a la directora de La Casa del Actor.

Lo que hizo la directora fue hablar a la ANDA para que mandaran una ambulancia".

Jorge compartió palabras textuales que habría dicho el fallecido actor: "Él le decía 'es que no me puedo levantar, me tienen que ayudar'". Además, mencionó que su amigo murió mientras trataban de ayudarlo: "Es muy triste, alguien de 70 años que vive solo y está enfermo, entonces fue cuando dijo 'no me puedo levantar' y pues a la hora de quererlo transportar, se asfixió, no pudo respirar, es horrible, espantoso, pero es lo que dice el parte médico".

Don Ortiz de Pinedo también dijo que una hija del actor acudió a buscarlo a su hogar pero cuando llegó al lugar, lo encontró muerto: "Su hija llegó ayer, llegó a buscarlo a su casa, qué sorpresa se llevó, cuando vio su papá ahí muerto". Asimismo, Jorge resaltó todas las cualidades que tenía Tenorio García: "Yo lo admiraba mucho cuando lo veía en teatro".

Fuente: Tribuna