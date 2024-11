Pepe Aguilar demandaría a rapero por componer canción basada en 'Fan de su relación'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- "Fan de su relación", es muy probable que a estas alturas haya mucha gente que conozca el contexto detrás de esta frase. Se trata de un mensaje que, aunque sea corto, se asocia con la hipocresía y la infidelidad. El icónico texto trascendió más allá de las redes sociales y dio pie a la composición de una canción que podría tener secuelas legales tras haber incomodado y molestado a Pepe Aguilar.

El periodista argentino Maximiliano Lumbia reveló que el intérprete de Cuídamela Bien estaría considerando una demanda contra un artista. El conflicto involucra a Ryan Castro, un reguetonero colombiano que lanzó una canción titulada FDSR, siglas cuyo significado podrás intuir con facilidad. Este tema, de acuerdo con Lumbia, habría enfadado a la dinastía Aguilar. Como era de esperarse, el cantante no se quedaría de brazos cruzados y llevaría este caso hasta instancias más serias con el objetivo de limpiar la imagen y honor de su hija.

Para respaldar su afirmación, Lumbia presentó un video de un concierto de Ryan Castro, donde el artista comenta: "La última es la canción que yo quiera, es que a Cazzu y a Nodal yo les dediqué una canción". En el mismo escenario, su colega Blessd adjuntó información que confirmó el caos legal que ahora enfrenta el rapero: "La misma por la que su papá te demandó, pero cántela igual y que lo demanden".

Y es que "Fan de su relación" fue motivo de burla por muchos meses para insinuar que el emisor busca colarse en el noviazgo de alguna pareja para así poder 'robarse' al novio. En particular, la canción de Castro cuenta la historia de alguien que, a pesar de saber que la persona que le interesa ya tiene pareja, no puede evitar sentirse atraído y desea estar con ella. "No te lo he dicho pero siento envidia cuando los veo Cuando él te abraza, cuando él te besa", canta el músico. Si aún no la has escuchado, te compartimos la melodía.

Quienes la han oído relacionaron de inmediato la letra con la polémica que inició a mitad de año y que de cara al 2025 parece lejos de llegar a su fin. Hasta el momento, Pepe Aguilar no se ha pronunciado al respecto, por lo que la presunta demanda sigue en calidad de rumor, no obstante, muchos creen posible que sea verdad, después de que se dijera que pagó a la revista Glamour para que nombraran a la joven como 'Mujer del Año'.

