¿Se une a TV Azteca? Sergio Corona confirma nuevos proyectos tras repentino despido de Televisa

Ciudad de México.- Durante los últimos días el medio del espectáculo recibió una inesperada noticia cuando se confirmó que los ejecutivos de Televisa habían decidido cancelar la producción de la serie Como dice el dicho. Esta situación generó preocupación entre todos los seguidores de don Sergio Corona, protagonista del proyecto, ya que se preguntaban qué haría el histrión de 96 años ahora que ya no tiene trabajo.

Tras toda la controversia, la noche de ayer jueves 14 de noviembre el artista mexicano reapareció ante diversos medios y confesó cuál es su sentir al enterarse que dejaría de interpretar a 'Don Tomás' de la cafetería 'El Dicho': "Fue más o menos una sorpresa, porque platicó algo la productora Genoveva, que iba a suceder algo y sucedió muy pronto", dijo Sergio, en referencia a que la cancelación de la serie los tomó desprevenidos.

Una pena, porque el programa venía muy bien, entre todos los que colaboramos, todos nos consolamos", agregó.

Corona dijo que su productora Genoveva Martínez les indicó que podrían retomar las grabaciones el próximo 2025, pero él cree que es una mentira: "Nos dijeron que probablemente reanudaban en enero, probablemente son temas para tranquilizar, para (darnos esperanza)". Asimismo, envió un mensaje a los fans de Como dice el dicho: "No, qué puedo decir, si lo vieron y lo extrañan, yo también lo extraño mucho, gracias a todos por darle interés a la serie".

Tras hacer estas conmovedoras declaraciones, el gran amigo de Manuel 'Loco' Valdés platicó que afortunadamente no se encuentra desempleado: "Ahorita vengo de una actividad, de un trabajo... estuvimos ahí desde las 9 de la mañana, hasta las 6:30 pm que nos soltaron". Sin embargo, no aclaró si este proyecto será en la televisora de San Ángel o quizá en TV Azteca.

No, pienso en todo, pero no estoy dirigiéndome a algo, me están saliendo opciones y proposiciones, hoy tuve la grabación de un programa y mañana continuó con un homenaje", dijo.

Asimismo, resaltó que él no está buscando proyecto: "Tengo que estar, pero con la experiencia que he tenido, no se trata de buscar trabajo, ya me han salido cosas y lo agradezco profundamente". Eso sí, Corona resaltó que él está abierto a volver a Como dice el dicho: "No he dicho adiós a nada, aquí sigo, y aquí quiero y así lo voy a obtener". Por otro lado, los reporteros le preguntaron al histrión cómo le gustaría ser recordado una vez que fallezca y él dijo que no era merecedor de admiración, pues su trabajo lo ve como una actividad más de su vida:

Mi vanidad no llega a tanto, quiero mucho lo que hago, pero solo que me recuerden y si en esto está algo de afecto, bienvenido", declaró el intérprete.

