Sigue desaparecida: Niegan que encontraron a actriz de 'Gossip Girl'; continúa la búsqueda

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La actriz Chanel Maya Banks, sigue dando mucho de que hablar con su caso, pues hace unas horas la familia aseguró ante medios estadounidenses que sigue desaparecida, que las autoridades no tienen a la mujer correcta, siendo contundentes al negar que haya sido encontrada en Texas como se presumió hace un par de días, por lo que ellas sin la Policía continúan con la búsqueda y afirman que no se rendirán hasta encontrarla.

El pasado 8 de noviembre del año en curso, se informó oficialmente la desaparición de la actriz de Gossip Girl, revelando que su familia no había sabido absolutamente nada de ella desde el pasado 30 de octubre, por lo que estaban asustadas de lo que pudo haberle pasado, incluso acusaron al esposo de la celebridad de estar entorpeciendo la investigación para que no fuera encontrada y tendría algo que ver en su repentino desvanecimiento. El 13 de noviembre se informó que autoridades en Texas se puso en contacto con el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) para revelar que fue haya en dicha ciudad y se hizo todo para que regresara a casa.

Los informes que se revelaron en medios como People, declararon que Maya estaba completamente ilesa y no había rastros de que haya sido víctima de algún delito. Incluso, hace unas horas, la propia actriz empleó su cuenta de Instagram para compartir que estaba en casa, negando que haya estado desaparecida antes, sino que simplemente quería alejarse de su familia y por "problemas del pasado", destacando que ahora era "libre" de esa familia, y todo fue gracias a que Dios le habló.

Chanel negó desaparición. Daily Mail

Dios me dijo que me moviera, y así lo hice. Me sorprendió cuando el dinero apareció justo como Él dijo", expresó Chanel.

Por su parte, la familia de Banks ha negado rotundamente que dicha mujer sea Banks, señalando que es una "impostora", incluso la prima de la estrella de Hollywood, identificada como Danielle-Tori Singh, brindó declaraciones en el que expresa: "Tengo una imagen fija de la cámara corporal del Departamento de Policía de Texas que nos mostraron el lunes 11 de noviembre en la estación de policía del Pacífico en Los Ángeles. Les dijimos que no es Chanel. No nos escucharon y cerraron el caso".

Ante esto, la prima declaró que si no publica un video en sus redes sociales es porque realmente Chanel no ha regresado a su hogar y están moviendo sus redes sociales con una impostora, por lo que declararon que seguirán difundiendo carteles como desaparecida. Cabe mencionar que tras esto, Chanel compartió un video en el que aparece siendo maquillada con el mensaje: "Escuché que me buscabas, ¿ahora qué?", sin recibir respuesta por el momento.

Chanel reaparece en video. Instagram @ohheychanel

Fuente: Tribuna del Yaqui