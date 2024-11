Tras años presa y dejar TV Azteca, corren a conductora de 'Hoy' y anuncia su retiro de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El público de Televisa se encuentra en shock debido a que este viernes 15 de noviembre una famosa conductora fue despedida del programa Hoy en plena transmisión en vivo y salió furiosa de los foros. Fue tanto el enojo de la también exmodelo y conferencista que ya anunció de forma pública que se retira de Televisa y de la televisión en general para siempre.

Se trata de Paola Durante, quien se dio a conocer hace más de dos décadas cuando fue edecán del programa Una tras otra en la televisora del Ajusco al lado de Paco Stanley; como se recordará, la presentadora mexicana fue acusada del asesinato de este conductor junto a Mario Bezares, lo cual los hizo estar en la cárcel un par de años. Después de ello, Paola prefirió alejarse del medio artístico, hasta que este 2024 aceptó estar en La Casa de los Famosos México.

Tras convertirse en la primera eliminada del reality, las oportunidades laborales no le faltaron pero ella aceptó sumarse al matutino Hoy como concursante de Las Estrellas Bailan en Hoy. Lamentablemente, Paola fue eliminada la semana pasada pero otra bailarina le cedió su lugar y regresó al proyecto. No obstante, este viernes 15 de noviembre Durante volvió a ser eliminada ya que ella y su pareja José Luis fueron los menos votados.

Tras enterarse de esta decisión, Paola salió apresuradamente de los foros de la empresa de San Ángel y los reporteros ya la esperaban a la salida. En una breve entrevista con diversos medios, la conductora anunció su retiro definitivo de la televisión: "Me voy a Puerto Vallarta a hacer lo que tengo que hacer que es retirarme de este medio, se acabó, ya basta", expresó la pelinegra bastante molesta.

Durante compartió que está muy agradecida con la productora Andrea Rodríguez y el elenco de Hoy por haberla acogido, pero le molesta la actitud que tuvo con ella la jueza Ema Pulido: "Ema Pulido humilla mucho a la mujer, aguanté mucho y siempre lo he dicho 'la mujer no se puede quedar callada', estuve en un reality donde todo el tiempo me humilló una mujer". Debido a ello, reiteró su deseo de volver a su casa en Puerto Vallarta.

Ya es tiempo de que yo me retire, que me vaya a mi casa, a pintar, a estar con mis perros, yo quise regresar al medio pero me dieron con todo, así que prefiero irme".

Asimismo, Paola reiteró que ella nunca se dio por vencida: "No puedo con esto, ya quiero irme a mi casa, nunca me rendí, solo me sacaron de competencia pero aquí estoy de pie". Además de que le envió un mensaje a Pulido a través de las cámaras: "No estamos en un mundo para seguir violentando a la mujer, ya más respeto, hay mucho odio en la sociedad y no está padre". Y luego de que reporteros le mencionaran que estaba tomando una decisión apresurada, Paola reiteró que retirarse es lo mejor:

Ya no quiero estar en este medio, uno tiene que saber hasta cuándo".

