¿Ángela Aguilar furiosa? Majo Aguilar revela si hubo reclamos por ir a fiesta de Belinda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que se desatara la polémica por irse de fiesta con Belinda y hasta interpretar una de las canciones más famosas de todos los tiempos, Majo Aguilar, recientemente brindó una entrevista en la que respondió si su prima, Ángela Aguilar está furiosa con ella debido a esta alta traición, y si hubo reclamos familiares. La actriz española fue prometida de Christian Nodal y siempre se dijo que no confiaba en la cantante y habría prohibido una amistad.

Desde hace muchos años se dice que las primer Aguilar no tienen una buena relación, culpando principalmente a la hija de Pepe Aguilar, y aunque ambas siempre han negado rotundamente esto, para muchos, Majo lo habría confirmado el 31 de octubre del año en curso al asistir al famoso Beliween, en el que ambas subieron al escenario para interpretar el tema Como La Flor de la difunta Selena Quintanilla, que también ha cantado mucho la joven Ángela.

Y ahora, en su paso por la alfombre roja de los Latin Grammys 2024, Majo atendió a la prensa con la amabilidad que tanto la caracteriza, y al hablar sobre su nominación, declaró que ella ya se sentía toda una ganadora por el simple hecho estar nominada es un gran honor que la hace sentir que está avanzando cada vez más en su carrera y ya lo agradece: "Solo agradezco y que pase lo que tenga que pasar. Suena cliché, pero de verdad para mí la nominación ya es es el premio".

Con respecto a si seguiría los pasos de sus primas, Ángela y Aneliz Aguilar de llegar al altar, la cantante declaró que no, que ella y su novio, Gil Cerezo no están cerca por el momento, que claro que lo han hablado, pero por el momento no sienten prisa alguna para llegar al altar: "No hay boda pronto. Se hizo ahí un chismecillo porque él y yo somos muy bromistas. Sí hemos platicado sobre eso, pero por ahora no".

Sin poder evitarlo, le cuestionaron con respecto a su mala relación con la intérprete de temas como En Realidad y Abrázame, Majo dejó muy en claro que no iba a hablar nada sobre temas de chismes y que tuvieran que ver más allá de su creciente carrera como cantante, despidiéndose de los medios de comunicación sin perder la calma al momento de hablar: "Bien, yo en realidad vengo a hablar de mi trabajo, de mi música".

Majo en los Latin Grammys. People en Español

Fuente: Tribuna del Yaqui