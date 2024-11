Briggitte Bozzo, hospitalizada: La actriz aparece desde cama del hospital con dura notica

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante, Briggitte Bozzo, recientemente tuvo que ser hospitalizada de emergencia, debido a severos problemas con su salud, incluso fue la misma actriz de Televisa la que dio dicha información, compartiendo un video a través de su cuenta de Instagram, en la que apareció desde la cama del nosocomio en el que se encontraba, dando una dura noticia sobre su situación.

La reconocida actriz de origen venezolano, este sábado 16 de noviembre tenía que presentarse en la alfombra naranja de La ceremonia de premiación de los Kid's Choice Awards, que se transmitirán hasta el próximo 19 de noviembre del año en curso, en donde se encuentra nominada en la categoría de Mejor Actriz, sin embargo, todo parece indicar que no será posible el que pueda asistir al importante evento de premiación.

El motivo de la posible desafortunada ausencia de la actriz de No Manches Frida, tuvo que ser hospitalizada de emergencia la noche del pasado viernes 15 de noviembre, aparentemente de una deshidratación, debido a que durante la noche comenzó a sentirse muy mal y tuvo mucho vomito, que ocasionó dicho problema y tuvo que ser hospitalizada con tratamiento, por lo que no sabía si iba a poder a salir a tiempo y sentirse bien.

Ante esta situación, Bozzo declaró que se seguía sintiendo mal, por lo que no sabía si los tiempos iban a darle, no sabía si ganaría, o que pasaría en realidad, y solo quería que supieran que ella hace todo por sus fans y está feliz de todo el apoyo que le dan, que no quiere defraudarlos y por eso se siente mal de que

Fuente: Tribuna del Yaqui