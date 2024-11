Camila Sodi tendría estremecedor motivo para vetar a Laura Zapata de funeral de Ernestina

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz, Camila Sodi, aparentemente habría estado detrás de la ausencia de Laura Zapata en el último adiós a su madre, pues se dice que la estrella de melodramas tendría un estremecedor motivo para ordenar a los empleados de la funeraria el vetarla del funeral de la reconocida escritora, Ernestina Sodi, a su polémica tía, con la cual tenía casi 20 años peleada. La acusó de planear su secuestro en el 2002.

Fue en De Primera Mano cuando hace un par de semanas se informó que la madre de la actriz de Rubí había sido internada en terapia intensiva en uno de los hospitales de la Ciudad de México, después de haber sufrido un infarto en su hogar. Desgraciadamente su estado de salud empeoró y se le reventó la aorta, causando un segundo infarto, por el cual luchó por su vida casi un mes, antes de ya no resistir más y perder la vida.

Después del anuncio de la inesperada muerte de la también hermana de Thalía, la primera en pronunciarse resultó ser Zapata, impactando al asegurar que no lloraría su muerte y tampoco iría al funeral: "Pues mira, yo lo único que te puedo decir es que no vamos a llorar, bueno, yo no voy a llorar su muerte, sino que vamos a festejar su vida". La actriz de Televisa y la difunta escritora desde el 2005 no se hablaban y entre ambas había mucho rencor por el secuestro que vivieron juntas en el 2002.

Pero, aunque Laura dijo que por ella misma tomó la decisión de no ir al funeral de su hermana, la presentadora Liz López, aseguró que en realidad estaba vetada, afirmando que "la funeraria donde fueron velados los restos de Sodi supuestamente tenía instrucciones de no dejar pasar a Laura Zapata". La periodista mencionó que se desconoce quien dio la orden, pero se cree que habría sido Camila, precisamente por las polémicas declaraciones de su tía a la muerte de su madre.

Cabe mencionar que Liz declaró que Marina Sodi, otra hija de Ernestina, sí pudo leerle a su madre el último mensaje de Laura, pero no habrían conmovido lo suficiente como para que fuera bien recibida en ese momento tan importante y a la vez complicado de la familia entera: "Me comentaron, que al parecer sí alcanzaron a decirle las palabras al oído que le dijo Laura Zapata. Sin embargo, que no era tan bienvenida en el funeral. La persona de la recepción tenía la orden de no dejarla pasar en caso de que se apareciera",

Fuente: Tribuna del Yaqui