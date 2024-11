Gala Montes arremete contra Sabine Moussier tras tacharla de ser "prostituta" en 'LCDLF'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de un mes fuera de La Casa de los Famosos México y tratar de ya no hablar tanto de los exhabitantes, la reconocida actriz y cantante, Gala Montes, ha recordado los ácidos comentarios que lanzaron en su contra, por lo que ha arremetido contra Sabine Moussier, recordando la ocasión en la que la tachó de ser "prostituta" en una de sus conversaciones con el 'Team Tierra'.

Como se sabe, mientras que la reconocida actriz de Televisa estaba hablando en el cuarto de 'Tierra' con varios de los participantes que aún quedaban, como Ricardo Peralta y Agustín Fernández, expresó que tanto Gala como el resto de las mujeres que conformaban al 'Team Mar' no tenían valores porque habían salido de la "escuelita de las prostitutas". Al salir de la casa, las tres chicas se mantuvieron en silencio y simplemente han expresado que no les interesa saber nada de los de 'Tierra'

Pero ahora, durante la entrevista que le brindaron a Karla Díaz al formar parte del nuevo episodio de Pinky Promise, todas declararon que no hablarían con nadie de los de 'Tierra', primero fue Briggitte Bozzo la que dijo que no quería hundir la carrera de nadie ni que los ataquen, pero prefiere no saber nada de ellos: "No es que yo quiera destruir a nadie. Cada quien está enfocada en su vida. Simplemente no me llevaría con los Tierra. Soy respetuosa, hola y chao y ya".

Pero, Karime Pindter declaró que ella sí mantendría solo un poco de contacto con Shanik Berman y hasta con Sabine, debido a que al estar dentro de la casa ellas sí fueron parte de su grupo cercano, a lo que la villana de Vivir de Amor declaró que no había manera de que pudiera considerar a Moussier como su amiga, después de lo que dijo: "Cómo crees… no voy a hablar de Sabine, porque no la voy a hacer famosa en lugares en donde nadie la conoce, pero como Sabine no diga m..., es una hipócrita".

Tras esto, la actriz de El Señor de los Cielos declaró que era una cosa muy diferente el tener problemas y dificultades en el reality show y otra muy diferentes el decir y hacer las cosas que dijo, por lo que señaló que por su parte no se quedaba con absolutamente nadie de los que formaron el equipo contrario: "Una cosa es hablar mal porque uno es chismoso, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa".

Fuente: Tribuna del Yaqui