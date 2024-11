Le salen más acreedores al ‘Borrego’ Nava por cuantiosas deudas ¿está en la ruina?

Comparta este artículo

Ciudad de México. - El comediante Juan Carlos ‘Borrego’ Nava enfrenta una nueva ola de denuncias públicas por deudas relacionadas con su boda, realizada el pasado 27 de abril. Tras la reciente acusación del comediante David Vázquez, quien asegura que el ‘Borrego’ le debe 19 mil pesos, otro afectado se ha sumado: Juan Bernal, dueño de la banda Intro POP, quien asegura que Nava le quedó a deber 140 mil pesos por servicios prestados durante el evento.

Resulta que Juan Bernal, responsable de la música y otros servicios en la boda, señaló que ‘el Borrego’ contrató a su banda a través de un intermediario, Patricio Cabezut. Sin embargo, al asumir el control directo, Nava incrementó sus exigencias.

Nos pidió equipo de audio, luces, una saxofonista, una cantante para el Ave María, plantas de luz, tarima y escenario. El costo total fue de casi 300 mil pesos”, explicó Bernal. Aunque Nava pagó un anticipo de 120 mil pesos, no liquidó los 140 mil restantes.

Bernal aseguró que Nava prometió pagar el día del evento con efectivo que "no tardaba en llegar". Sin embargo, tras varios meses de excusas, el comediante dejó de responder mensajes.

Ahora bien, David Vázquez, amigo del ‘Borrego’, también compartió que Nava le pidió un espectáculo en su boda, acordando un pago de 19 mil pesos, parte del cual Vázquez adelantó de su propio bolsillo para asegurar la presentación. “El día de la boda me dijo: ‘Soy el ‘Borrego’ Nava. ¿Crees que te voy a quedar a deber?’. Al final, no me pagó y dejó de responderme”, relató Vázquez.

Ante las acusaciones, Nava negó deber dinero y afirmó que las personas que lo señalan buscan aprovecharse de su fama. “Esto pasó hace más de 6 meses. David quiso regalarme el show para darse a conocer. Si hubo confusión, que me busque y lo liquidamos. Si quería foco, lo logró”, declaró.

En cuanto a Bernal, Nava no ha emitido una declaración pública, pero las acusaciones han comenzado a generar ruido en redes sociales, donde usuarios cuestionan la ética del comediante.

Aunque Bernal no planea demandarlo, dejó un mensaje claro: “Lo único que quiero es que pague. Que otros proveedores tengan precaución, porque abusa de su nombre. Me respetaba y admiraba, pero se burló de mí”.

Por su parte, Vázquez no ha descartado tomar acciones legales si Nava no liquida la deuda.

