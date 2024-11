¿Los reconcilió? Pepe Aguilar presume FOTO inédita de Carín León y Christian Nodal

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- Se dice que el gremio de la música regional mexicana es bastante reducido, por lo que es normal que los famosos suelan llevarse bien entre sí o incluso, en ocasiones, pueden llegar a tener diferencias. Un ejemplo de ello es el que ocurrió con Christian Nodal y Carín León, ambos grandes exponentes del mencionado género; pero que por alguna razón se han estado negando a trabajar juntos.

La realidad es que nadie sabe cuál es el motivo por el que ambos sonorenses se nieguen a lanzar un tema en colaboración; sin embargo, para nadie es un secreto que, incluso, el mismo Carín ha llegado a confirmar que esto no va a ocurrir: “No. Con mi ‘compa’ Christian, no. La verdad no. No tengo comunicación y no”, señaló León en una entrevista para el conductor Raúl de Molina, mejor conocido como ‘El Gordo’ del programa El Gordo y La Flaca.

Esta situación provocó que la gente y la propia prensa comenzara a especular que existía una especie de pleito entre los intérpretes; posteriormente se llegó a creer que Pepe Aguilar tomó el bando de Carín León, puesto hay quienes afirman que al cantante de Miedo no termina por agradarle su yerno; sin embargo, toda esta ola de especulaciones llegó a su fin durante la jornada del pasado viernes 15 de noviembre.

¿Pepe Aguilar reconcilia a Christian Nodal con Carín León?

Todo ocurrió cuando el cantante de Credo y Por Mujeres Como Tú compartió una fotografía en la que se le ve conviviendo con grandes figuras de la música, entre las que destacan Carlos Rivera, Marc Anthony, Leonardo Aguilar (hijo de Pepe Aguilar), Christian Nodal y el mismísmo Carín León. En la imagen se les puede ver a todos sonrientes y pasando un gran momento mientras charlan: “Mucha música en esta foto. Lo pasamos muy bien después de los Latin Grammy (…) Viva México y También Puerto Rico”.

Carín León y Christian Nodal conviviendo tras los Latin Grammy

Créditos: pepeaguilar_oficial

Cabe señalar que se desconoce con precisión cuál fue la dinámica que Christian Nodal y Carín León manejaron durante su reunión; pero se estima que fue buena, lo que avivó las esperanzas de los fanáticos de ambos cantantes de que, en algún momento, lancen una canción juntos, tal y como se ha estado esperando que ocurra durante los últimos años. Y tú, ¿crees que los problemas entre los sonorenses ya llegaron a su fin?

Manos de Carín León, Nodal, Carlos Rivera, Marc Anthony y Emiliano y Pepe Aguilar conviviendo

Créditos: Instagram @angela_aguilar_

Fuentes: Tribuna