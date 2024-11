Luto en Televisa: Conductora de Univisión sufre inesperada muerte y llora al hacer última confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida conductora de Televisa y Univisión, quien a principios de octubre sufrió la inesperada muerte de su madre, llora al recordarla. Se trata de la presentadora mexicana Stephanie Himonidis, mejor conocida como 'Chiquibaby', quien no pudo evitar romper en llanto al hablar de su madre, quien recientemente perdió la vida. La conductora de ¡Siéntese quién pueda!, al aire a través de Univisión, mostró su lado más emocional al revelar lo difícil que ha sido vivir la vida sin sus padres.

Chiquibaby y su madre

Como se recordará, Chiquibaby confirmó el deceso de su madre a los 72 años, a quien sus nietos llamaban 'Mamá Coco' el pasado 7 de octubre. Destrozada, la conductora de 43 años aseguró que no se esperaba la noticia: "Con profundo dolor les comparto que este año la vida me ha sorprendido en muchas cosas que me han pasado maravillosas, pero nunca me preparó para recibir una de las peores noticias, la partida de mi madre. Estoy devastada, en shock y llena de mucha tristeza", escribió entonces en redes sociales.

Y esta semana en la sección 'Más moda menos filtro' junto al conductor y experto de belleza Jomari Goyso, la presentadora derramó varias lágrimas al hablar de sus padres y el regalo que su madre le dejó en México. Chiquibaby, quien reside en Estados Unidos, montó un altar de Día de Muertos para recordar sus tradiciones de esta importante celebración México. En el altar, que usualmente montaba para su padre quien también falleció, colocó una fotografía de su madre. "Para mí era importante hacerle un tributo", dijo.

Es muy emotivo recordar a mi mamá y a mi papá", contó conmovida.

El altar que puso Chiquibaby a su madre

"A mi mamá le encantaba la playa, convivimos mucho tiempo en la playa (...) Era muy alegre y así la recordamos", mencionó. También aseguró que el duelo ha sido complicado. "Es muy difícil porque todavía no te cae el veinte que ya no está y quieres hablar con ella y decirle cosas bonitas... o hay algunas cosas que te quedaron y no le dijiste. No es fácil, es como una montañita rusa... a lo mejor no le dije que la quería todos los días que la tuve conmigo, creo que a veces echamos de menos a los padres", dijo con los ojos llorosos.

Chiquibaby rompió en llanto

Al investigar lo que tenía en el clóset, Jomari encontró un bolso de piel color café. Al verla, la conductora rompió en llanto y reveló que fue lo último que le regaló su madre: "Eso fue lo último que me traje de casa de mi mamá. A ella le gustaban mucho las cosas de cuero, era muy hippie. No tenía muchas cosas de valor, vivía muy sencilla. Ella me dijo que había una bolsa que me quería dar. Es mexicana, es muy vieja, nunca se la había visto". "Cuando mi mamá pasó a mejor vida fue lo que me traje en el avión", finalizó.

