Pese a criticas por 'VLA', Katy Perry logra sold outs y anuncia nuevas fechas para México

Ciudad de México.- La reconocida cantante, Katy Perry, se encuentra gozando del gran éxito que resultó ser su promoción por todo México para su nueva gira, debido a que pese a las criticas que recibió por presentarse como invitada especial en Venga la Alegría, recientemente ella misma ha revelado que logró sold outs, que es venta total de boletos en los días programados para sus conciertos, por lo cual ahora tiene nuevas fechas, conócelas.

Después de varios años sumida en compromisos televisivos y alejada de los escenarios mexicanos, la muy querida creadora de temas como California Girls, hace una semana que mediante sus redes sociales, confirmó que va a regresar al país mexicano con su The Lifetimes Tour. En dicho comunicado, externó que las fechas en la que se le podrá ver en los escenarios de la Ciudad de México, será el 25 de abril del 2025, en Monterrey el 28 de abril y en Guadalajara el 1 de mayo del mismo año.

Como parte de su promoción, la cantante estadounidense llegó a la Ciudad de México el pasado miércoles 13 de noviembre de este 2024, donde inesperadamente se presentó en vivo del matutino de TV Azteca. Su paso por el programa producido por Maru Silva, fue sumamente criticado por miles de usuarios en las redes sociales, pues señalaron que la humillaron con su homenaje y con las dinámicas que la pusieron a hacer en vivo.

Sin embargo, parece ser que todas esas criticas, en las que ella también se vio envuelta, pues destacaron que demostraba mucha "desesperación" por "recuperar su fama", no surtieron un efecto negativo en la intérprete de Hot N' Cold y Part Of Me, en su gira, debido a que las tres fechas que tenía en el país, resultaron tener un sold out completo, así que abrió una fecha nueva en cada arena antes mencionada, por lo que en total serán otros tres conciertos en el país.

El nuevo de la Ciudad de México será el 26 de abril del 202, el primero es el 25 de abril, la segunda nueva fecha será en Monterrey, para el 29 del mismo mes, el anterior es para el 28 de abril, y finalmente en Guadalajara, el 2 de mayo del mismo año, el anterior estaba programado para el Día del Trabajo, 1 de mayo del 2025. Hasta el momento se desconoce si ya está la preventa de dichas fechas, pero se cree que se manejaran los mismos costos.

Fuente: Tribuna del Yaqui