Quedó inmóvil: Tras salir del clóset, actor de Televisa sufre brutal accidente y reaparece en VIDEO

Ciudad de México.- Un famoso comediante y actor, quien tiene más de 20 años trabajando para Televisa y que salió del clóset tras la muerte de un novio, de nueva cuenta logró apoderarse de la atención de toda la prensa y medios de comunicación debido a que compartió detalles del brutal accidente que sufrió semanas atrás y que lo llevó a estar inmóvil por algunos días. Se trata del querido Lalo España, quien reapareció ante las cámaras y habló de lo sucedido.

La carrera del exitoso intérprete comenzó con el impulso de Eugenio Derbez, quien lo invitó a unirse a sus programas Al derecho y al derbez y XHDRBZ, para luego estar en otros como Otro Rollo y El privilegio de mandar. También hizo algunos capítulos del unitario Mujer, casos de la vida real y melodramas como El Premio Mayor, Tú y yo, Carita de Ángel y El hotel de los secretos, pero sin duda alguna muchos fans lo reconocen por su personaje de 'Germán' en Vecinos.

Lalo, quien incluso se ha transformado en mujer dándole vida a la divertida 'Doña Márgara Francisca', es abiertamente gay desde el año 2012 tras vivir una tragedia.El histrión decidió confesarse y admitir sus preferencias en público debido a que su entonces pareja Ranferi Aguilar se encontraba entre la vida y la muerte. Finalmente, el joven de 28 años falleció, dejando al actor sumido en depresión y tristeza.

Eduardo España interpreta a Germán en 'Vecinos'

Lalo España sufre brutal accidente

Recientemente, España apareció frente a los reporteros debido a que acudió a una entrega de premios pero llamó mucho la atención que tenía el brazo inmovilizado. Al respecto, Lalo compartió que había tenido un accidente: "Ya estoy casi saliendo de esto, traigo una fractura y ahí voy poco a poco, las primeras semanas fueron muy desesperantes, en total encierro y sin poder hacer nada", expresó el reconocido comediante.

El intérprete de 53 años explicó que se había caído cuando trató de correr para no llegar tarde: "Fue una imprudencia, quise subir para subirme a la camioneta y me tropecé con una m... que no vi". Y añadió: "Caí sobre las costillas y un dolor impresionante, pero me salvé de la placa metálica con clavos, yo sé que los médicos hacen un trabajo maravilloso y que hay gente que ha salido adelante, pero me dieron la opción de tener un recuperación con inmovilizador".

Lalo compartió que recuperar la movilidad de la zona será un proceso largo: "Voy a tener rehabilitación y me van a poner ejercicios para recuperar la movilidad". Y debido a su delicada condición, el actor tuvo que dejar de hacer ciertas actividades: "Esta es la sexta semana, ya casi, pero sí va ser un proceso, todavía no puedo ir al gimnasio, extraño ciertas cosas... pero también fue un 'estate tantito quieto'".

Fuente: Tribuna y YouTube Imagen Entretenimiento