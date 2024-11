Se volvió hombre: Tras despido de TV Azteca, villana de Televisa se confiesa y anuncia su retiro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida villana de las novelas, quien tuvo un fuerte pleito en TV Azteca quedando vetada y que lleva un par de años sin trabajar para Televisa, nuevamente se apoderó de la atención de toda la prensa debido a que en horas recientes apareció haciendo fuertes declaraciones sobre su vida personal, además de que habló sobre la posibilidad de retirarse luego de más de tres décadas de carrera.

Se trata de la guapísima Gaby Spanic, quien recientemente estuvo en una fuerte controversia por los comentarios que hizo contra Thalía, a quien acusó de ganar fama y prestigioso luego de contraer matrimonio con Tommy Mottola. Tras negar que sus declaraciones fueran para apoyar a su amiga Laura Zapata, quien desde hace años tiene una diferencia marcada con la cantante, la venezolana confesó que su vida se ha visto en riesgo debido a sus palabras.

Te podría interesar Gaby Spanic Gaby Spanic ningunea a Thalía y dice su éxito es por Tommy Mottola; Laura Zapara la 'apoya'

Yo tampoco quiero hablar más d … porque ya me amenazaron de muerte, muchas veces, en redes, cosas horrendas, que yo no sé de dónde salió", declaró.

Ante la pregunta directa de si cree que estos ataques sean por parte de los fans de Thalía, Spanic manifestó: "No, no sé, porque son como haters, que no tienen publicaciones ni nada, una cosa bien fea y grotesca". Luego de que un reportero le mencionó que fue gracias a la youtuber Wendy Guevara que Thalía se enteró de sus declaraciones, Gaby respondió: "Ay, no sé, le deseo lo mejor a Wendy, de verdad... no quiero opinar más".

Y cuando le contaron que Thalía dijo que no pasaba nada con sus declaraciones, Spanic únicamente replicó: "Ah, bueno… ¡Dios mío! Santa Thalía, que la adoro y que le vaya bonito". Por otro lado, la protagonista de novelas como La Usurpadora en Televisa compartió sus deseos por encontrar pareja, asegurando que aunque es una mujer completa en todos los sentidos, a veces se necesita sentir amada y consentida.

Gaby, quien se volvió hombre para el melodrama Mi Secreto, compartió en ese sentido que ella está dispuesta a renunciar a su carrera para poder recorrer el mundo con su futuro novio: "Lo he pensado, pero todavía queda Gaby para un ratito, me doy 5 años más (para retirarme) y ya, adiós, pero si aparece el hombre millonario que me saque de asalariada me voy".

Fuente: Tribuna