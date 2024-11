"Solo le queda un mes": Actriz recibe mortal diagnostico de extraña enfermedad incurable

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de TV Azteca y presentadora, Adriana Barraza, recientemente ha brindado una impactante entrevista para Gustavo Adolfo Infante, al cual confesó que cuando era solamente una niña recibió diagnóstico mortal de su padre, de una terrible y muy extraña enfermedad sin cura, con la cual le dijeron que solamente le quedaba "un mes de vida", del cual duró alrededor de tres años más.

La actriz de La Vida Inútil de Pito Pérez, fue la última invitada que estuvo presente en su programa estelar en Imagen TV, en la que hablan sobre los momentos más impactantes de sus vidas que derivó en un cambio radical en su vida y así llegar a ser lo que son en la actualidad. Adriana siendo apenas una niña demostró una gran fuerza y se fijo seguir de esa manera para sobrellevar la dura partida de su madre a la edad de 12 años.

Adriana en El Minuto Qué Cambió Mi Destino: Sin Censura, confesó la manera en como tan crudamente desahucian a si madre, quien lo afrontó con la frente en alto y se despidió de ella y sus cuatro hermanos: "Se puso mala un año y cachito antes y la desahucian y le dicen: 'Señora usted tiene un año de vida', yo tenía 10 años, y fíjate perfecto cuando ella se despidió de nosotros, porque nos dijo pórtense bien'".

La actriz de la bioserie de Carmen Salinas, declaró que admiraba la gran fuerza que tuvo que tener su progenitora al enterarse de que ya no podría volver a ver sus c8nco descendientes y los dejaría con su marido para nunca poder ayudarlos o abrazarlos otra vez: "Siempre he pensado que es una mujer sumamente fuerte, porque imagínate tenerte que despedir de tus cinco hijitos, sabiendo que no los volvería a ver, imagina que fue para ella".

Finalmente, la famosa actriz declaró que fue una extela enfermedad sin cura lo que terminó por acabae con su vida, señalando que no había manera de tratarse: "A ella le dio el mal de Chagas, un doctor que encontró un cierto virus que está específicamente en Sudamérica y África, y que desafortunadamente entra en tu organismo y toma alguno de tus miembros y ahí se queda por muchos años".

En 1967 ya no podía respirar y ella nos cuidaba hasta que ya no puedo más

Fuente: Tribuna del Yaqui