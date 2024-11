Tragedia en Televisa: Facundo sufre sorpresiva muerte y llena de luto la TV; tenía problema cardíaco

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El irreverente conductor de Televisa Facundo saca su lado más sensible al sincerarse ante las cámaras, pues habla de una de las muertes más duras que ha enfrentado. El presentador, famoso por sus escandalosos programas de bromas y chistes como ¡Ya Párate!, Incógnito, Turnocturno, se vistió de luto para recordar a un gran amigo, quien falleció de forma sorpresiva de un problema cardíaco. Ambos trabajaron juntos en Incógnito, transmitido en los 2000 por Canal 5.

En entrevista con Jorge 'El Burro' Van Rankin para su programa de entrevistas en YouTube N Estado Burresco, el conductor de Miembros Al Aire abrió su corazón sobre la pérdida que más le ha dolido, la de un querido amigo y colega llamado Gustavo, a quien le llamaba Tavo. "Cuando murió tu amigo, Tavo, encantador... ¿Sí te doblaste?", le preguntó 'El Burro' a Facundo conmovido, a lo que respondió sin dudar: "Sí sí me doble, un chin... no me digas".

Facundo en 'Incógnito'

También recordó cómo fue la última vez que lo vio antes de fallecer: "Me acuerdo que además fue un gran momento porque dos semanas antes lo vi y le enseñé por casualidad un chin.. de videos que tenía de él. Me puse a hacer un video para mi hija de su cumpleaños y encontré videos con él. Los guardé en un archivo y lo vi en una fiesta que yo organicé y le empecé a enseñar lo que tenía de él y sentí bien chido que cuando se murió porque por lo menos dos semanas antes pude decirle todo lo que lo admiraba y lo chin... que me la había pasado con él", comaprtió.

"Cuando se murió no me quedé con las ganas de decirle cosas chidas porque ya se lo había dicho", comentó el presentador. "Me gusta celebrar la muerte, soy más de agradecer... como que dije 'gracias universo de haberme dejado vivir 15 o 20 años con este wey tan chido", señaló. "Con ese wey me metieron a la cárcel varias veces", dijo entre risas, ya que no es noticia nueva que Facundo pisó la cárcel varias veces por sus bromas irreverentes que lo pusieron en aprietos con autoridades.

Finalmente, 'El Burro' le preguntó al conductor cómo falleció Tavo, ya que asegura que él también lo conoció describiéndolo como alguien "encantador" y "guapo". Ante esto, Facundo mencionó: "Fue repentina (...) muy chavo, tenía 46 o 47 años. Siempre tuvo un problema cardíaco entonces tomaba una pastilla para controlar eso y murió de un problema cardíaco", confesó el conductor sobre la causa de muerte.

De momento se desconocen más detalles acerca de quién era el hoy fallecido amigo del conductor, ya que únicamente compartieron que 'Tavo' no estaba frente a la cámara. Solo se sabe que trabajó en la producción del programa Incógnito, el cual era protagonizado por Facundo y producido por Miguel Ángel Fox para Televisa (Canal 5) de 2005 al 2008.

Momento a partir del minuto 1:06:20 del video:

