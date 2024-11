Tras veto en Televisa, villano vuelve a TV Azteca y debuta en 'VLA'; productor lo corrió "por feo"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido villano de las telenovelas, quien fue despedido de Televisa por ser "poco agraciado" y que trabajó casi dos décadas en TV Azteca, reapareció en la televisora del Ajusco este sábado 16 de noviembre ya que fue invitado especial del matutino Venga la Alegría: Fin de Semana. Se trata del talentoso histrión Luis Felipe Tovar, quien es uno de los villanos más emblemáticos de la televisión mexicana.

El primer actor comenzó su carrera en la televisora de San Ángel, siendo parte del melodrama Si Dios me quita la vida, de donde dice, fue despedido por no tener apariencia de galán. Presuntamente el mismo Luis Felipe Tovar contó que Juan Osorio lo sacó del elenco por "poco agraciado" y argumentando que no cumplía con los "estándares del canal de Las Estrellas". Es por ello que el famoso se fue a las filas del Ajusco, quedando vetado por años.

En el Canal Azteca Uno, Tovar destacó por su participación en exitosas novelas como como Cuando seas mía, Los Sánchez, Montecristo, Amor cautivo y Corazón en condominio, donde mayormente interpretó al villano de la historia. También hizo un par de series en Telemundo, hasta que en 2022 consiguió regresar a Televisa siendo parte del exitoso melodrama Mi fortuna es amarte.

Luis Felipe Tovar es uno de los actores más reconocidos de México

Sin embargo, durante la mañana de este sábado el intérprete de 64 años dio un duro golpe a Televisa debido a que reapareció en el canal Azteca Uno como invitado del programa que le hace la competencia a Hoy. Luis Felipe acudió al foro de VLA: Fin de Semana para promocionar su participación en la obra de terror El Sótano, que realiza junto a Ana Claudia Talancón, pero además contó detalles inéditos de su vida personal y de su carrera.

Tovar en mi primer lugar mencionó que se sentía sumamente feliz de estar de regreso en el Ajusco: "Yo estuve muchos años trabajando aquí en Azteca muy feliz, tengo muchos compañeros aquí que quiero, que respeto, pasé momentos inolvidables de mi vida, hice las novelas más representativas de mi carrera, regreso feliz, siempre me siento bienvenido". Asimismo, el histrión habló de la increíble relación que tiene con su hijo Tadeo, quien aún vive con él.

Nos llevamos muy bien, nos queremos, nos entendemos".

Pedro Prieto, quien estaba realizando la entrevista, hizo un comentario incómodo a Luis Felipe pues le preguntó que si a quién sacaba su hijo en lo galán y guapo: "Bueno, no, tampoco me tires... su madre es una mujer hermosa, bellísima", explicó.

Fuente: Tribuna y X @vengalaalegría