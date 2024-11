VIDEO: Actor de Televisa se entera de dolorosa muerte en vivo y estalla: "Me amargaste la noche"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunas horas el famoso actor Manuel 'Flaco' Ibañez se llevó una desagradable sorpresa durante su encuentro con la prensa, ya que en plena entrevista se enteró de la muerte de otro colega del medio artístico, con quien tenía poco tiempo de haber trabajado en los foros de Televisa. Resulta que 'El Flaco' no sabía de la muerte de Arturo García Tenorio, por lo que se llevó un mal sabor de boca cuando se lo comunicaron.

Una reportera fue quien le preguntó al intérprete de 'Jorjais' en Vecinos cuál era su sentir ante la partida del actor y director de novelas: "No, no, yo hace tres meses, recientemente estuve con él, que trabajó en Más vale sola y es un amigo muy querido. Ya se veía malito, pero siempre con esa alma de poesía que tenía, no (puede ser)", comentó impresionado, además de que se deshizo en halagos para su compañero.

Un gran hombre con un gran corazón y un espíritu guerrero. No, qué mala onda"

Arturo García Tenorio falleció el pasado jueves 14 de noviembre

Luego los reporteros le dijeron a Manuel que don Eric del Castillo estaba triste porque muchos artistas de su generación estaban falleciendo, por lo que el entrevistado señaló que tiene sentimientos parecidos: "A mí me pasa en mi generación que se han ido mucho y se fueron con anterioridad, le agradezco a todos los santos que me tenga en buena condición, pero la vida no la tenemos comprada", aseguró 'El Flaco'.

Posteriormente, Ibáñez habló sobre su miedo a morir y además padecer antes de que llegue este momento: "Claro que le tengo miedo, no tanto a la muerte porque ya no sientes, pero el camino. Eso le pido a Dios. Primero, que me dé muchos años más. Yo espero estar bien porque de otra forma sí la pasas muy difícil", expresó el intérprete mexicano de 78 años.

Asimismo, Manuel confesó lo mucho que admiraba a García Tenorio: "Leía yo su poesía que publicaba, siempre decía yo 'le voy a escribir' y nunca le escribí", dijo pero resaltó que por fortuna, este 2024 coincidió con él en los foros de San Ángel: "Dios me dio la oportunidad de volverlo a ver en este programa, estuvimos platicando de recuerdo de cuando éramos chavitos". Finalmente, 'El Flaco' estalló contra la reportera que le avisó sobre la muerte de don Arturo.

Qué mala noticia me diste, ya me amargaste la noche, no lo sabes".

Fuente: Tribuna