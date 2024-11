Adele confirma su compromiso con Rich Paul y presume espectacular anillo en Las Vegas

Comparta este artículo

Las Vegas, Nevada. - La estrella británica Adele, de 36 años, dejó a sus fanáticos emocionados tras confirmar que está comprometida con el agente deportivo Rich Paul, de 43 años, después de tres años de relación. La noticia, que inicialmente anunció en agosto, cobró más fuerza este fin de semana cuando la cantante lució un deslumbrante anillo de compromiso en forma de pera durante su residencia en el Caesar's Palace de Las Vegas.

Durante la interpretación de su canción I Drink Wine el sábado, Adele mostró con orgullo su anillo mientras cantaba la frase: “En estos tiempos locos espero encontrar algo a lo que pueda aferrarme”. La audiencia reaccionó con vítores y aplausos, emocionada por este gesto íntimo y simbólico.

Hay que señalar que el anuncio oficial de su compromiso llegó en agosto, cuando Adele respondió a un fan en un concierto en Alemania que le pidió matrimonio: “No puedo casarme contigo porque ya me voy a casar, así que no puedo”.

Aunque no está claro cuándo Paul hizo la gran pregunta, Adele ha sido vista usando joyas que desataron rumores de compromiso desde 2022, incluyendo un anillo durante los Brit Awards. La pareja, que fue fotografiada junta por primera vez en un partido de la final de la NBA en 2021, ha consolidado su relación comprando una mansión de 58 millones de dólares en Beverly Hills en 2022.

Adele ha expresado públicamente su amor por Paul, asegurando que está lista para dar el siguiente paso: “Está sucediendo absolutamente al 100 por ciento este año. Tiene que suceder porque tengo planes para el próximo año”, declaró durante una entrevista en The Graham Norton Show.

La intérprete de Someone Like You ya estuvo casada anteriormente con Simon Konecki, de quien se separó en 2021 tras tres años de matrimonio. Adele y Konecki comparten un hijo de 12 años, Angelo, quien según la cantante, ha sido una de las razones más importantes para mantener una relación sólida y equilibrada en su vida personal.

Con su compromiso, Adele y Rich Paul inician un nuevo capítulo en sus vidas, reafirmando su amor y planes compartidos de futuro. Sus seguidores no podrían estar más felices por la cantante, quien sigue acumulando éxitos tanto en el ámbito profesional como en el personal.

Fuente: Tribuna