Eugenio Derbez destapa cómo es su relación con su hermana: "Ella no entiende mi mundo"

Los Ángeles, Estados Unidos.- La familia Derbez no es indiferente para la sociedad mexicana, dado a la inmensa fama que posee el creador de shows como Familia P. Luche, XHDRBEZ o Derbez en Cuando, por otro lado, sus tres hijos mayores crecieron para convertirse en estrellas de cine y de televisión, así como también todos han formado parte del reality show de Prime Video, De Viaje con los Derbez.

Sin embargo, existe una facción de la familia que es desconocido para el público en general y se trata de la hermana del actor de Radical, Silvia González Derbez, de quien el famoso rara vez habla. Un ejemplo de ello ocurrió durante la jornada del pasado sábado 16 de noviembre, cuando el comediante publicó un video en el que habló a detalle sobre cómo es su relación con su familiar, la cual describió como poco equilibrada.

Sin filtros, Eugenio Derbez habla de su hermana, Silvia

Y es que, según lo dicho por Eugenio, si bien ambos sienten un profundo amor el uno por el otro, la realidad es que la personalidad de ambos es muy opuesta, dado a que Silvia tiene una forma de ser mucho más divertida y amable que la del propio actor: “Mi hermana es una persona de entrada, es mucho más simpática y graciosa que yo. Yo en la vida real soy muy aburrido. Es el alma de las fiestas, mi hermana no tiene filtro.”

Eugenio comentó en su video, que aunque Silvia es consciente de que él se dedica a aparecer en televisión, la realidad es que ella no sabe en qué proyectos ha trabajado su hermano menor y ni siquiera le tomó mucha importancia cuando la película de CODA fue nominada al Oscar: “Mi hermana y yo nos adoramos. Nos llevamos increíble, nos amamos, nos queremos, pero no puede haber en el mundo más opuestas que ella y yo. Opuestas en todos los sentidos. No nos parecemos, no nos gusta nada, no tenemos nada en común. Ella no entiende mi mundo, pero a unos niveles que no les puedo ni decir. Ella no sabe casi, casi nada más sabe que salgo en la tele, pero ya.”

Esta misma dualidad entre ambos llegó a ser un conflicto para la propia madre del famoso, Silvia Derbez, puesto ella solía cuestionarse por qué razón ambos tienen una personalidad tan opuesta: “Entonces, mi mamá se jalaba los pelos. Me acuerdo cuando mi mamá decía: ‘Pero, pero ¿qué hice?, ¿por qué me salieron dos hijos tan diferentes? Si los dos crecieron en la misma casa, con las mismas oportunidades, fueron a las mismas escuelas, ¿qué pasó para que salgan tan opuestos? Pero así es.”

Aún así, Eugenio destacó que siente un profundo amor por su hermana y aunque ha querido presentarla al público mediante algún programa, prefiere no hacerlo, porque considera que Silvia es muy inocente y amable como para ser expuesta en un medio masivo.

