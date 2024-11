¡Los hundió! Tras pleito en 'Hoy', actor reaparece en 'VLA' y destroza a Televisa por vetarlo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido actor y conductor, quien comenzó su carrera en Televisa y que hace un par de años estuvo trabajando en el programa Hoy, de nueva cuenta sorprendió a todo el público debido a que la mañana de ayer sábado 16 de noviembre estuvo en el foro del matutino Venga la Alegría, donde arremetió contra la empresa de San Ángel. Se trata del talentoso Carlos Espejel, quien habló a detalle del veto que sufrió años atrás.

Como se recordará, el artista nacido en la CDMX comenzó su carrera en el Canal de Las Estrellas desde que era un niño y participó en el programa infantil Chiquilladas, ganando fama con su personaje de 'Chiquidrácula' e imitando a Cantinflas. Ya con más edad se sumó a telenovelas como Quinceañera, Amor en silencio, Morir para vivir y Vivo por Elena, además de que también concursó en el reality Big Brother VIP ( 2004).

Desafortunadamente, Espejel pasó 6 años vetado de Televisa porque los ejecutivos no le perdonaron que se fuera a trabajar a Imagen TV, Telemundo, Nickelodeon y hasta la empresa del Ajusco. En el año 2022, el actor volvió siendo parte del reality Los Chiquillos de Hoy, en el matutino de Hoy, y trascendió que tuvo diferencias con Andrea Legarreta y Mariana Ochoa.

Carlos Espejel trabajó en el programa 'Hoy'

Sin embargo, actualmente Espejel está trabajando para el Canal Azteca Uno y por ello este sábado 16 de noviembre fue invitado especial del programa Venga la Alegría: Fin de Semana. El famoso se encontró con todo el elenco para participar en un interrogatorio de preguntas que envía el público. Uno de los cuestionamientos que de inmediato le hicieron a Carlitos fue sobre su polémico veto en la empresa de Emilio Azcárraga.

Antes era una especie de chantaje, así lo vi siempre".

El presentador no dudó en mostrar su molestia ante la restricción que Televisa le puso en el pasado: "Eso me parecía (mal), estaba normalizado que los que trabajaban en una empresa no podían trabajar en otra, me parecía raro y yo decía '¿qué tiene de malo?'". Espejel posteriormente señaló que él ni siquiera era exclusivo cuando fue vetado: "Lo que me cayó gordo es que sin tener una exclusividad, sin que me dieran dinero me dijeran 'no puedes trabajar en Los Ángeles'".

Asimismo, el intérprete compartió que ha llegado a perder amistades a raíz del cambio de televisora: "Me decían el 'betabel, el apestado', pero dejé de ver amigos porque estuve 7 años trabajé y de repente ya no podía ver a mis cuates, sí fue difícil".

Fuente: Tribuna y X @vengaalegriatv