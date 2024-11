Pepe Aguilar sale en defensa de su hija Ángela Aguilar y provoca más ataques

Comparta este artículo

Ciudad de México. - La cantante Ángela Aguilar atraviesa un momento contrastante en su carrera. Por un lado, es reconocida como una de las Mujeres del Año por la revista Glamour Latinoamérica. Por otro, enfrenta un rechazo creciente en redes sociales y eventos públicos, donde se le señala como "tercera en discordia" en la relación entre Christian Nodal y la rapera argentina Cazzu.

Sin embargo, el episodio más reciente ocurrió durante los Kids’ Choice Awards 2024, donde Ángela fue abucheada constantemente por el público mientras se presentaba en el Auditorio Nacional. Videos del evento, compartidos en X (antes Twitter), muestran a los asistentes coreando el nombre de Cazzu y silbando cada vez que se mencionaba a la joven intérprete.

Según testigos, Ángela no pudo contener el llanto detrás del escenario después de interpretar el tema Abrázame junto a Felipe Botello, y, aunque ella no ha ofrecido declaraciones tras el incidente, su padre, Pepe Aguilar, intentó defenderla a través de una publicación en Instagram. Sin embargo, el mensaje, que decía “Cyber bullying is not cool” acompañado de una foto junto a su perro, avivó las críticas en lugar de apaciguarlas.

Ahora, las redes sociales son un completo campo de batalla para la familia Aguilar, pues los detractores aprovecharon la publicación de Pepe Aguilar para señalar lo que consideran actitudes incongruentes de Ángela. Comentarios como: “No es bullying, son las consecuencias de sus actos”, “Sería mejor que mantuvieran un perfil bajo como lo hizo Cazzu” y “La madurez es asumir tus errores, no buscar excusas en los demás” reflejan el estado actual de la opinión pública hacia la cantante.

Para quien nadie sepa del porqué la furia de las personas, esto se desató a raíz de las declaraciones de Ángela en una entrevista con ABC News, donde afirmó que su relación con Nodal “no tuvo daños colaterales”, Cazzu rompió el silencio en un pódcast. La rapera aseguró que su separación de Nodal fue difícil, señalando que mantuvo el silencio por respeto, pero rechazó categóricamente cualquier acusación de complicidad o conocimiento previo de la relación entre Ángela y el cantante mexicano.

Se dijo que yo sabía lo que estaba pasando y que formaba parte de un plan, lo cual es totalmente falso”, expresó Cazzu.

Ahora, la atención mediática parece haber opacado los logros profesionales de Ángela Aguilar, quien recientemente destacó en la música regional mexicana y fue honrada por Glamour Latinoamérica. En la entrevista para el especial, admitió que las críticas en redes sociales han afectado su salud mental: “No te diré que los comentarios no me afectan, porque eso sería inhumano. Pero lo que sí sé es que no me definen”, declaró.

No obstante, la controversia continúa siendo una sombra que afecta tanto su imagen pública como su trayectoria. Mientras figuras como Cazzu intentan dejar atrás el conflicto, Ángela Aguilar parece estar aún en el centro de la tormenta, con una opinión pública dividida entre la admiración por su talento y el rechazo por su vida personal.

Con el tiempo, Ángela Aguilar tendrá que demostrar si puede superar las críticas y mantener el enfoque en su carrera musical. Sin embargo, el episodio reciente en los Kids’ Choice Awards deja en claro que el camino para limpiar su imagen será largo y lleno de retos.

Fuente: Tribuna