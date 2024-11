Poncho De Nigris explota contra su madre acusarlo de no darle dinero en 'De Primera Mano'

Monterrey, Nuevo León.- Si bien, es normal presenciar que, en el mundo de la farándula, los famosos suelen presumir que llevan una buena relación con sus madres e incluso se les ve llevarlas de paseo y darles grandes regalos, como es el caso de José Eduardo Derbez con Victoria Ruffo, la realidad es que no todos tienen la fortuna de tener un buen vínculo con su progenitora; un ejemplo de ello es el visto con Gala Montes o más recientemente con Poncho De Nigris.

Como es bien sabido el finalista de Big Brother y La Casa de los Famosos México 2023 (LCDFLM), siempre ha sido abierto con la mala relación que tiene con su madre, a quien ha acusado de intentar dividir siempre a la familia y de tratar mal a sus respectivas nueras, lo que lo ha llevado a ser distante con su progenitora e incluso se sabe que dejó de hablar con ella durante 1 año y medio, aunque ante las cámaras siempre ha llegado a asegurar que le envía bendiciones aunque estén lejos.

El pleito más reciente se desató en días anteriores, cuando la señora Leticia Guajardo, madre del influencer, brindó una entrevista para el programa De Primera Mano (DPM) donde acusó al regiomontano de no darle dinero suficiente como para cubrir poder mantener su ritmo de vida: “(Poncho) cubre los gastos de mi esposo, pero es demasiado gasto, o sea, haz de cuenta que tengo un bebé en mi casa con una nana. Se imaginan que yo tengo dinero, no sé, ¿qué será?”, declaró la mujer.

Recién el pasado sábado 16 de noviembre, Poncho De Nigris reaccionó a las declaraciones de su madre a través de su cuenta de X (red social antes conocida como Twitter), donde la acusó de comportarse peor que la madre de la finalista de LCDLFM, Gala Montes: “¿Por qué no deja colgarse de mí? Mi mamá está peor que la de Gala. Nada más que nadie se da cuenta. Claro que le doy dinero todos los meses”, señaló el esposo de Marcela Mistral.

El famoso aseguró que era “super desgastante estar escuchando esto cuando se le da dinero siempre”, declarando: “¿Por ser mi mamá le tengo que dar a huevo aunque hable mierda de mí?”, sentenció el también actor. En otra declaración, Poncho destacó que le había afectado que su progenitora hable de la manera en la que lo hace sobre él, sin importar que lo haga a través de la televisión nacional, donde mucha gente puede verlo y juzgarlo.

“Ya me alejé 1 año y medio y me dolió muchísimo y me duele más que hablé mier… de todos sus hijos y nos divida en familia. Pero como quiera le tenga que dar porque no tengo corazón para dejarlos solos. Mi papá nunca nos exigió nada solo agradecimiento y así te nace darle todo”, señaló el influencer.