Adrián Marcelo llegaría a Telemundo: Lo confirmarían para 'La Casa de los Famosos All Star'

Ciudad de México.- Todo parece indicar que Adrián Marcelo se encuentra listo para volver a causar polémica y estar encerrado un par de meses, debido a que recientemente se ha comenzado a decir que llegaría a Telemundo tras su fracaso monumental en Televisa, y ya sería confirmado para formar parte de La Casa de los Famosos All Star. Aparentemente el regiomontano seguirá la línea que tenía en la versión dela empresa San Ángel antes de que Gala Montes ocasionara su salida.

El paso del presentador de Multimedios por La Casa de los Famosos México fue un gran escándalo y causó mucha división de opiniones, pues hubo quienes aplaudieron su manera tan brusca de jugar y muchos otros que afirmaron que era un hombre "misógino" y "violento", pues hizo comentarios terribles, como que quería tirarle aceite en la cara a Briggitte Bozzo, o que sacaría de un infarto a Arath de la Torre. Su salida él mismo la pidió tras un enfrentamiento con Montes en el que dijo que estaba harto de ser tachado con los adjetivos antes mencionados.

Ahora, todo parece indicar que esas peleas, el quererse salir por su cuenta y no esperar una eliminación, no le ha quitado las ganas de repetir la experiencia, pues a través de X, anteriormente conocido como Twitter, se ha comenzado a circular la información de que junto a Lupillo Rivera y otras celebridades, formaría parte de la quinta temporada de dicho reality show, en el que se verán a los mejores de las emisiones pasadas.

Cabe mencionar que hasta el momento, el exintegrante del 'Team Tierra' no ha brindado declaraciones al respecto, ya sea para confirmar o para desmentir la noticia que ya está causando un gran revuelo en las redes sociales, pero, en caso de que esto resultara ser verdad, se dice que compartiría créditos en la casa con Laura Bozzo, Manelyk González y otra celebridad que no ha formado parte de emisiones pasadas de Telemundo, así como él.

Como era de esperarse, el público ya reaccionó a dicha noticia, sea falsa o no, muchos han mostrado su apoyo a Adrián, y muchos otros más se han burlado de que pueda ser uno de los integrantes de la emisión y señalan que Niurka Marcos lo pondrá en su lugar: "Ya quiero ver la tremenda arrastrada que le van a meter la Lic. Karina y Niurka", "Es que ya anda urgido de fama", "Pero aquí va aguantar ¿o no?, Por qué en México no la hizo" y "A ver cuantos patrocinadores se van esta vez".

