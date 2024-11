Aparte de Katy Perry: Estos son todos los famosos que han tenido una incómoda visita en VLA

Comparta este artículo

Ciudad de México. - La mañana del pasado miércoles 13 de noviembre quedó marcada como una de las experiencias más insólitas en la carrera de la cantante Katy Perry. Invitada al programa mexicano Venga la Alegría, el popular matutino de TV Azteca, Perry fue sorprendida con una dinámica que, según su reacción en cámara, no esperaba ni entendía completamente. Su desconcierto se volvió rápidamente viral en redes sociales, donde usuarios mostraron empatía hacia la artista y cuestionaron el trato que reciben las celebridades extranjeras en este espacio televisivo.

Frases como "México no es Venga la Alegría, mi chiquita" y "una disculpita por lo que te obligaron a hacer" inundaron las redes, reflejando el sentir de una audiencia que vio el momento como incómodo e innecesario. La intención de Perry en el programa era promocionar su gira por México, que incluye presentaciones en varias ciudades importantes. Sin embargo, la inesperada dinámica opacó el propósito inicial de su visita.

Sin embargo, hay que mencionar que el incidente de Katy Perry no es un caso aislado en el historial de Venga la Alegría. La actriz Halle Bailey, protagonista del live action de La Sirenita, vivió un momento similar en mayo de 2023. Durante una entrevista en el mismo programa, Bailey habló de lo significativo que era para ella interpretar a una princesa de Disney, pero fue sorprendida por un comentario del entrevistador que aludió de manera torpe a sus rasgos afrodescendientes: "Nadie estábamos viendo el color de tu piel. Todos estábamos perdidos en tus ojos". Aunque Bailey agradeció educadamente el comentario, el episodio generó críticas sobre el desconocimiento y la falta de sensibilidad cultural del equipo del programa.

Otro ejemplo ocurrió durante la promoción de la película Dune 2, protagonizada por Zendaya. En un intento por interactuar con la actriz, un reportero del programa le preguntó en un inglés poco claro: "Where do you live Spiderman?", refiriéndose a su pareja, el actor Tom Holland. La confusión en la comunicación provocó que otra persona tuviera que intervenir para aclarar la pregunta, y el incidente rápidamente se volvió tendencia, alimentando una ola de burlas y críticas.

Las críticas hacia el trato de Katy Perry no pasaron desapercibidas, llegando incluso a las altas esferas de TV Azteca. Ricardo Salinas Pliego, presidente de la compañía, respondió en la plataforma X (antes Twitter) con un comentario que avivó la polémica: "Mucho chairo pend...jo ni va a entender lo que en este video se dice, porque no hablan inglés". Su postura generó una nueva ola de reacciones, con usuarios cuestionando la actitud defensiva y despectiva del empresario frente a las críticas.

En fin, hay que decir que lo sucedido con Katy Perry y otras figuras internacionales en Venga la Alegría abre un debate sobre la profesionalización de los medios de comunicación y la necesidad de preparar a los conductores e intérpretes para interactuar con artistas de otras culturas. Las dinámicas improvisadas, el manejo del lenguaje y los comentarios fuera de lugar no solo generan momentos incómodos para los invitados, sino que también afectan la percepción internacional del país y de sus medios.

Fuente: Tribuna