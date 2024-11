Arath de la Torre responde a Marimar Vega tras criticar regreso de 'La Señora Presidenta'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor y presentador mexicano, Arath de la Torre, recientemente ha aprovechado su presencia ante las cámaras del programa Hoy, para darle una contundente respuesta, a la también actriz de melodramas, Marimar Vega, sobre su tan dura critica y descontento al enterarse del regreso de La Señora Presidenta al teatro, teniéndolo a él como su protagonista, ¿acaso la estrella de Televisa está molesto?

Después de La Casa de los Famosos México, no cabe duda alguna que los cinco integrantes del 'Team Mar', son de lo más querido por el público, y aunque cada uno maneja su propio grupo de hate, hay más público que los apoya y ha pedido que les brinden proyectos juntos para seguir viéndolos, siendo la puesta en escena antes mencionada su oportunidad. Lamentablemente, dos de sus integrantes no pudieron cuadrar agendas para dicho proyecto, pero los tres abordo, lo han defendido con todo.

Dado a que dicha obra, es una puesta en escena que marcó la carrera de Gonzalo Vega y es conocido como la mejor 'Señora Presidenta', en Venga la Alegría y otros medios de comunicación se le ha cuestionado que piensa al respecto de este regreso, ahora que su padre está muerto, a lo que esta destacó que no quería hablar del tema, pero sí señaló que no estaba de acuerdo, sin embargo, que por su parte no tenía porque decir nada más y ya el público sabría que hacer o decir: "O sea, si la gente quiere ir a ver a otra Señora Presidenta, que vayan a verlo, creo que de verdad mi papá no necesita que lo defendamos nadie".

Otra celebridad que demostró su profundo descontento, fue Lolita Cortés, pues señaló que era una vergüenza el que mancharan así el legado de Gonzalo y de Héctor Suárez, también difunto, especialmente el que tengan a Mario Bezares. Ante todas estas criticas y duros comentario, Arath, la mañana de este lunes 18 de noviembre al promocionar la obra de teatro, quiso pedirles a todos que abrieran la mente y no se cerraran a juzgarla antes de tiempo.

El actor de series cómicas como Simón Dice, y melodramas como Soñadoras, expresó que la obra era un "clásico" y los "clásicos nunca mueren", por lo que siente que esta es una oportunidad para que las nuevas generaciones conozcan una obra tan maravillosa y siga creciendo ese éxito que siempre tuvo en escena, declarando que hay muchas obras de esa índole que han tenido muchas temporadas y han encantado a cada nueva generación, por lo que ahora cree que La Señora Presidenta puede hacer eso.

Fuente: Tribuna del Yaqui