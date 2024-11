Joanna Vega-Biestro manda contundente recadito a Gala Montes tras ignorar a 'Sale el Sol'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más, Joanna Vega-Biestro, ha dejado un momento su papel como presentadora para brindarle un consejo a la reconocida actriz, Gala Montes, por lo que ante las pantallas de la TV le envió un contundente recadito, después de que esta fuera severamente criticada por ignorar a Sale el Sol y otros elementos de la prensa mexicana, en una de las más recientes presentaciones de la creadora de Tacara.

Montes el pasado sábado 16 de noviembre se presentó en la plaza de la Ciudad de México como invitada para encender el árbol de Navidad, donde saludó al público, se tomó fotos y hasta interpretó unos de sus temas que se han hecho tan populares en las últimas semanas. Pero, lo que no hizo fue detenerse a responder preguntas de varios medios de comunicación, tales como el matutino de Imagen TV o Televisa.

Como era de esperarse, ante estos comentarios, varios fans de Montes se pronunciaron en X, antes conocido como Twitter, para defender a la intérprete de La Oportunidad, asegurando que el público era el que decidía sobre el rumbo de su carrera para que fuera un éxito, y no los medios que solamente la incomodaban con preguntas: "¿Saben lo que no negó en ningún momento? Una foto con los fans, con esos que apoyan sus proyectos, compran su merch y hacen stream a su música. Esos que le aportan más que sólo hacerla pasar por momentos incómodos preguntando cosas que no tienen que ver con su carrera", fue uno de los rudos comentarios.

Cabe mencionar que hasta el momento, la actriz de El Señor de los Cielos no se ha pronunciado a las palabras de Joanna y Ana María Alvarado, pero se espera que pronto emplee sus redes sociales para hacerlo, como lo ha hecho en ocasiones anteriores, cuando la defendieron de los ataques de varios fans de Adrián Marcelo y de los propios comentarios que la madre de la actriz ha hecho en su contra en entrevistas.

Fuente: Tribuna del Yaqui