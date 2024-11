¿La vetó de casa? Cristian Castro exhibe reacción de Verónica Castro por volver con Mariela

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido cantante, Cristian Castro, una vez más se encuentra en el centro del escándalo, debido a que recientemente ha reaparecido al lado de las dos mujeres más importantes en su vida actualmente, su madre, Verónica Castro y su pareja actual, exhibiendo la reacción que tuvo la reconocida actriz al saber que volvió con Mariela Sánchez pese a lo terrible que habló de ambos, ¿acaso la vetó de su casa?

No es secreto que después de la primera reconciliación que hubo entre el intérprete de Lloviendo Estrellas y salió a la luz una serie de audios en el que Mariela se burla de las mexicanas, afirmando que apestaban y del propio Cristian, declarando que ni siquiera era bueno en la cama y arremetió en contra de la propia actriz de Rosa Salvaje, generando aún más la indignación del pueblo mexicano que por años ha dado su apoyo y cariño a Verónica.

Ante esta situación, cuando a la también presentadora de Big Brother VIP, le cuestionaron sobre la situación, declaró que ella siempre iba a estar apoyando a su hijo en cada paso del camino, que verlo bien solo le haría pedirle a Dios que siga así de bien y quedarse calladita, esperando a que no salga herido: "Y si dura, qué bueno; y si no, también, pero que no le duela, que no sufran los hijos, es lo que queremos todas las mamás".

Y ahora, tras un par de meses de confirmarse, que el intérprete de No Hace Falta perdonó a Mariela y eran de nuevo una pareja, este ha empleado su cuenta de Instagram para demostrar que su madre sí cumplió con sus palabras, pues lejos de negarse a ver a Sánchez o rechazar la reconciliación, se unió a ambos en un almuerzo y compartió una fotografía al lado de ambos, junto al mensaje: "Los momentos junto a una madre son vega, oasis y vergel", que dejaría ver que la pasaron bien todos juntos.

“¡Al fin madre e hijo juntos! ¡Un amor inquebrantable! Todo mi respeto hacia tu mamá”, “Se los ve bellos, siempre triunfa el amor”, “Qué lindo que estés con tu mami, disfruta cada momento” y “El amor lo vence todo”

Fuente: Tribuna del Yaqui