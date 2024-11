Luto en Televisa: Infarto fulminante mata a actriz de telenovelas tras asalto; su viudo deja helados

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El viudo de una querida protagonista de telenovelas, quien fue una de las actrices más queridas de Televisa, rompe el silencio y revela cómo se enteró de su inesperada muerte. Se trata de Ariel López Padilla, quien estuvo casado con la famosa actriz Mariana Levy, quien perdió la vida el 29 de abril del 2005 debido a un infarto fulminante. Ariel y la hija de la también fallecida Talina Fernández estuvieron juntos de 1994 a 1997.

Como se recordará, Levy saltó a la fama en melodramas como La Pícara Soñadora, La Última Esperanza y Caminos Cruzados. En 1994 conoció a Ariel precisamente durante el casting de la telenovela Caminos Cruzados en México, en el Foro 7 de Televisa. Ambos se casaron y en 1996 le dieron la bienvenida a su única hija juntos: María López Levy. En 1997 vino su separación. Mariana luego se volvió a casar por segundas nupcias con José María Fernandéz, 'El Pirru', con quien estuvo hasta el momento de su muerte.

Mariana Levy (QEPD)

Mariana murió frente a su esposo intentando pedir ayuda a la policía, pues mientras viajaba con su familia a bordo de su vehículo rumbo a un parque de diversiones en la CDMX, se dio cuenta de algunos hombres armados junto a ellos en el tráfico. Al creer que ella y sus hijas serían asaltadas, la actriz se bajó de su automóvil e intentó alertar a un policía en la zona de lo que sucedía, sin embargo, lamentablemente cayó desmayada al sufrir de un infarto y murió de forma sorpresiva frente a su entonces esposo.

En una entrevista de hace algunos años que el conductor Gustavo Adolfo Infante le hizo a López Padilla para el programa El Minuto que cambió mi destino, la cual fue 'revivida' este fin de semana por el canal de YouTube de Imagen Televisión, el actor cuenta cómo se enteró de la partida de Mariana, con quien estuvo distanciado hasta el momento de su partida.

"Estaba en Miami. Estaba por empezar a grabar una telenovela. Me llama una amiga mía muy querida, Imara, productora venezolana me dice: '¿Estás sentado? Se acaba de morir la mamá de tu hija'. En ese momento empecé a prender las noticias a ver qué había pasado", sostuvo. Ariel luego decidió preguntar si era conveniente que él viajara a México para estar con su hija. "Compré el vuelo inmediatamente. Le hablé a mi amigo Omar Fernández de Univisión".

Ariel López Padilla y Mariana Levy con su hija María

Y agregó: "Le dije 'dame tu opinión de cómo están las cosas, como amigo no como persona de RP, y te pediré un favor, sabes que la situación con la familia no ha sido la mejor. Pregúntale al papá de Mariana si considera conveniente que yo me presente a ver a mi hija'. Como a las dos horas me llama y me dice: Ariel, me pide por favor que no vengas porque se va a hacer un gran escándalo", recordó. Esta noticia lo llenó de impotencia, ya que llevaba varios años sin poder ver a su hija.

"Me fui a un baño a llorar la frustración de no poder estar cerca de mi hija y no estar con una persona que me regaló una de las cosas más maravillosas que tengo que es mi hija. Estuve unas 3 o 4 horas meditando qué iba a pasar en el futuro con mi hija", compartió, para luego contar cómo fue que Talina Fernández le pidió quedarse con su hija María días después de la muerte de Mariana. "'Ariel, te voy a pedir que María se quede conmigo'. Dije 'Talina, no, déjame pensarlo, es una decisión muy difícil para mí, ¿cómo te voy a dejar a mi hija?'".

"Me dice: 'Yo la necesito, es muy doloroso, la quitarás de donde vive, además no te conoce porque hace 10 años no te ha visto'", dijo. El actor, luego de pedir consejos y asesorarse con profesionales y seres queridos, llegó a la conclusión de que tenía que dejar a su hija en México. "No podía quitarle su universo, de momento a mi hija. Le causaría un doble dolor, la pérdida de su madre y de su entorno", expresó. Finalmente, aseguró que años más tarde tuvo una plática con su hija, donde ella le compartió que entendió sus motivos y razones. Actualmente, ambos tienen una gran relación, que lograron recuperar con el tiempo.

