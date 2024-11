Muere una leyenda: Fallece integrante de los Bee Gees a los 78 años: "Él unió al grupo"

Comparta este artículo

Kingaroy, Australia.- Una vez más el mundo de la música se viste de un triste luto, pues se ha confirmado que ha muerto la leyenda de la batería, Colin 'Smiley' Petersen, que en sus comienzos fue conocido como una pieza clave para el éxito de los Bee Gees. El integrante de la banda británica, desgraciadamente falleció a los 78 años de edad, y en un comunicado, representante del grupo declaró que "él unió al grupo" con amor y su talento.

La banda popular de los 50's a los 80's, creadora de los icónicos temas, How Deep Is You Love y Stayin' Alive, desgraciadamente se ha vestido de un muy triste luto ante la partida de otro de sus integrantes, que aunque no estuvo con ellos todos los años que estuvieron activos, aseguran que fue la "llave" en sus primeros años para alcanzar todo el éxito que hoy en día los hace una de las bandas más emblemáticas en todo el mundo.

Con el fallecimiento de Colin, Barry Gibb, es el único sobreviviente de la band original, y al igual que el hoy occiso, cuenta con 78 años de edad, pues desgraciadamente, los hermanos, Robin y Maurice Gibb perdieron la vida hace muchos años, el primero el 20 de mayo del 2012 y el segundo el 12 de enero del 2003. Fue precisamente una página de la banda la que dio la lamentable noticia del deceso de Colin.

Colin con los hermanos Gibb. Internet

Con gran pesar anunciamos el fallecimiento de nuestro querido amigo Colin 'Smiley' Petersen. Él enriqueció nuestras vidas y unió a nuestro grupo con amor, cuidado y respeto. No sé cómo podríamos seguir adelante sin su brillante sonrisa y su profunda amistad. Te amamos, coronel. Descansa en paz", se lee en el mensaje.

Hasta el momento se desconoce cuales fueron las causas del deceso de 'Smiley', ni cuando se le pueda rendir tributo en su último adiós, pero se espera que pronto se brinde dicha información. Los sobrevivientes de la leyenda de la música, son su exesposa, Joanne, y los dos hijos que tuvo en dicho matrimonio, Jaime y Ben, los cuales hasta el momento tampoco se han pronunciado a su dolorosa pérdida.

¿Quién era Colin 'Smiley' Petersen?

Petersen era conocido con su curioso apodo, pues además de ser el baterista principal de los Bee Gees, siendo conocido como la clave principal en los inicios de estos, haciendo de Massachusetts, To Love Somebody y Words, otros de los temas más escuchados y famosos de la banda, también fue actual en su natal país, Australia, y el papel que lo llevó al estrellato y ser conocido mundialmente, fue el filme australiano, Smiley.

Colin en su juventud. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui