Nicola Porcella dejaría de seguir a Gala Montes tras polémica en 'PP' por Karime Pindter

Ciudad de México.- Todo parece indicar que Nicola Porcella enfureció con su joven colega, Gala Montes, debido a que recientemente se ha esparcido el rumor de que él habría dejado de seguir en redes sociales a la actriz de Televisa, dejando a más de uno en completo estado de shock. Todo parece indicar a la polémica nacida en Pinky Promise, por unas declaraciones de celos de la también cantante con respecto a Karime Pindter.

Actualmente, Pindter se encuentra formando parte de Soltero Cotizado, en la sección llamada el after, donde ella junto a un par de celebridades más, ven al exparticipante de Guerreros 2020 buscando el amor en una isla llena de mujeres. Su función es descifrar quien de todas las participantes es una embustera que solo busca dinero o quien es una verdadera amorosa que desea encontrar el amor en el galán de origen peruano.

Pero, mientras que está en dicho reality show, la exparticipante de Acapulco Shore y Porcella coquetean de vez en cuando, por lo que muchos aseguran que entre ambos estarían en una relación en secreto, así que el estar Gala y Karime en el programa de Karla Díaz, le cuestionaron si eso le molestaba o incomodaba. Muy a su sentido del humor, la reconocida actriz dijo que no había tal situación, que él no sabía donde estaba el punto G y ella sí, que no había nada de que preocuparse, y aunque él siempre le baja a sus novias, no podría robarle a Karime.

Aunque la actriz de Vivir de Amor en realidad no estaba atacando al presentador del programa Hoy, los fans de este se lanzaron contra Montes ya que sus comentarios los hicieron sentir que estaba insultando a Porcella, desatando una guerra entre fandoms, en los que los de Gala recordaron un polémico video del actor de El Amor No Tiene Receta, con un mensaje en el que expresan que él tiene "mucha cola que le pisen" y que es toda una "fichita".

Por su parte, el exhabitante de La Casa de los Famosos México, declaró que nadie sabía bien el contexto del video y aún así pidió disculpas: "Yo no hablo de nadie ni hago daño a los demás para sobresalir, me dedico a trabajar y agradecer las oportunidades. Bendiciones y que te vaya muy bien". Con este mensaje daría a entender que Gala hace lo contrario, sin embargo, no hizo mención de nadie en específico.

Ante esta situación, a través de una cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, que apoyan a Montes, declararon que de buena fuente sabían que Nicola dejó de seguir a Gala en Instagram y esta red social, burlándose de la situación. Hasta el momento, ninguno de los dos actores se ha pronunciado sobre este tema.

Fuente: Tribuna del Yaqui