No venció el cáncer: Reina Camilla sufre inesperada muerte y llena de luto a la Realeza

Reino Unido.- Desgraciadamente, la Reina Camilla Parker, junto a su esposo, el Rey Carlos III, se encuentran enfrentando una muy dolorosa e inesperada muerte, que ha llenado a la Realeza de luto, pues ha partido de sus vidas para siempre, uno de los seres más queridos para ambos. Según los informes que se han dado, las causas por la que este importante perdió la vida, es que no logró vencer al cáncer.

La familia de la difunta Reina Isabel II, en los últimos años han enfrentado doloroso momentos que han marcado su vida, pues además del deceso de la Monarca de 96 años, también han lidiado con los dramas del Príncipe Andrés y el Príncipe Harry. Pero, lo peor que han enfrentado en los últimos meses son el diagnostico de cáncer, tanto de Carlos III como el de la próxima Reina Consorte, Kate Middleton, ambos dados a inicios de este 2024.

De la misma manera, Camilla Parker hace un par de semanas tuvo que cancelar un evento importante, por atravesar un cuadro delicado de infección en las vías respiratorias, que parece ya estar bajo control. Desgraciadamente, en medio de todos estos momentos tan complicados, la madrastra del Príncipe William vive un doloroso momentos en su vida, pues a través de la cuenta oficial de Instagram de la familia real, ha confirmado que su perrita de nombre Beth, ha perdido la vida tras 13 años a su lado.

La hermosa Jack Russell Terrier, en el año del 2011 fue rescatada por la ahora Reina Consorte del Reino Unido del refugio de animales, Battersea Dogs and Cats Home, y, según informes de la revista People, ella y su esposo tuvieron que tomar la decisión de dormirla, debido a que le habían detectado un tumor cancerígeno que ya no tenía cura y no había forma de tratarlo, por lo que lo mejor para la hija canina de la pareja, el ser sacrificada era lo mejor.

Fue la mañana de este lunes 18 de noviembre que Camilla y el hijo del Príncipe Felipe de Edimburgo compartieron a través de su red social, una serie de imágenes al lado de Beth, como la ocasión en la que ella develó la placa de Camilla en el refugio del que fue rescatada, en reconocimiento a su visibilidad para apoyar a más animales abandonados y maltratados, otra en la que da un beso en la nariz al Rey Carlos III y otras más de tiernos momentos en familia.

Una triste despedida para Beth, la querida compañera de la reina de Battersea Dogs and Cats Home, que trajo tanta alegría, ya sea en paseos, ayudando en deberes oficiales o acurrucada junto al fuego", se lee en la publicación.

Cabe mencionar que Beth era tan importante para Camilla, que cuando falleció la madre de la Princesa Ana, en el atuendo de coronación que le fue hecho a medida y especialmente para ella, pidió que se bordara en este a sus dos mascotas, ambas rescatadas del mismo refugio, al igual que los nombres de sus nietos e hijos.

