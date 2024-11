Se hundió en vicio: Exgalán de TV Azteca sufre dolorosa muerte y llega de luto a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido galán de las novelas, quien inició su carrera en Televisa y que alcanzó la fama con protagónicos en TV Azteca, reapareció ante las cámaras del programa Venga la Alegría luego de que se reportara que había caído en una grave adicción, por lo que tuvo que ser internado de emergencia en un centro de rehabilitación. Se trata de Leonardo García, quien habló ante las cámaras de Venga la Alegría sobre su reciente problema.

El hijo de don Andrés García (qepd) debutó en la actuación en la empresa de San Ángel con una pequeña participación en el melodrama Prisionera de Amor en 1994 y luego se cambió a las filas del Ajusco, donde formó parte de las novelas Con toda el alma, Aguamarina, Perla, Lo que es el amor, Belinda, Se busca un hombre, A corazón abierto y Los Rey. Tras dejar de actuar, 'El Oso' volvió a Televisa como conductor de Miembros al Aire.

Hace algunos meses el nombre de Leo se colocó en el centro del escándalo debido a que se reportó que estando bajo los influjos del alcohol había agredido a su novia Flaminia Villagrán, quien le pidió que fuera a rehabilitación o de lo contrario pondría fin a su relación. Tras recuperarse del aparente alcoholismo, recientemente el famoso actor fue captado por reporteros de VLA, con quienes platicó sobre lo que realmente pasó.

Leonardo García sigue muy afectado tras la muerte de su padre

García, de 51 años, platicó que en realidad pidió ayuda profesional debido a que no estaba bien emocionalmente, ya que sigue sin superar la muerte de don Andrés García, así como la pérdida de un departamento y los fallecimientos de sus mascotas: "Por cuestiones sentimentales tuve que ir a arreglar cuestiones sentimentales... se me juntaron muchas cosas del año pasado". En ese sentido, Leo aseguró que no quería retroceder y por ello se negó a brindar más detalles al respecto.

Tuve muchas pérdidas el año pasado, mis gatitos, el departamento".

Asimismo, los reporteros le preguntaron si tenía planes de boda con Flaminia o si ya le había dado el anillo y así respondió: "Todo pinta muy bien que sí... en esas andamos, tranquilos, tranquilos". Por su parte, la guapa rubia afirmó que su noviazgo va viento en popa: "La gente es poco empática, tratan de inventarse cosas, pero estamos juntos mejor que nunca". Mientras que el actor apuntó que no le hacen caso a los chismes que salen sobre su relación: "Se nos resbala".

Fuente: Tribuna y X @vengalaalegria