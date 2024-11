Tras dolorosa muerte, exconductor de 'Ventaneando' revela último deseo y estremece a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido conductor de Televisa, quien saltó a la fama como parte del programa Ventaneando en TV Azteca, de nueva cuenta estremeció a todos sus seguidores y público debido a que hizo una fuerte revelación ante las cámaras mientras hablaba sobre dolorosa muerte. Se trata de Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo Origel, quien compartió con el público cómo desea ser despedido.

Como se sabe, esta no es la primera vez que el excolaborador de Pati Chapoy habla sobre el momento de su fallecimiento, pues apenas la semana pasada le pidió a su amiga y compañera de Con Permiso, Martha Figueroa, que cumpliera con su última voluntad que es no aferrarlo a la vida si depende de aparatos para seguir en este mundo: "¿Para qué estar sufriendo? eso es lo que yo pienso... a mí por favor Martita, si me pasa algo, me vas y me desconectas y me dejas (morir)".

Pepillo, de 77 años, ha atravesado diversas dificultades de salud y al parecer esto lo ha llevado a prepararse para la muerte. Cuando era muy joven, el experto en espectáculos fue diagnosticado con un tumor cerebral, por lo que requirió una delicada cirugía para extirparlo. Mientras que hace un par de años, Origel regresó al quirófano debido a que le colocaron un marcapasos porque su corazón latía muy lento.

Pepillo Origel fue operado porque su corazón latía muy lento

Pepillo Origel revela su último deseo

Durante el nuevo capítulo del programa Con Permiso, el famoso originario de León, Guanajuato, nuevamente habló sobre su fallecimiento luego de que Martha compartiera un detalle ante la inesperada muerte de Ernestina Sodi. La presentadora contó que la última vez que miró a la hermana de Thalía le informó que había iniciado un nuevo negocio de ataúdes, cuyas características principales eran que ayudaban a los muertos a "regresar más pronto a la tierra".

Es curioso, la última vez la vi en un restaurante y me entregó un folleto de un negocio de ataúdes ecológicos... eran para que fuera más sencillo donde te enterraran y regresaras a la tierra... eran como de mimbre".

Qué raro eso", respondió Pepillo.

Y tras escuchar esta declaración, Origel fue tajante y aseguró que él no quiere pasar por este tipo de rituales sino que en realidad desea ser cremado: "A mí me incineran en el momento, yo estirando la pata y a mí quemándome ¡vámonos!, nada de nada 'ya se fue'". Además, el conductor dijo que desea que sus restos mortales sean esparcidos en alguna playa de Acapulco: "En Acapulquito que me echen allí, porque en Acapulco este cuerpo ha dado tanto", declaró Pepillo.

Fuente: Tribuna