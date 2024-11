Abusaron de ella: Gaby Spanic hace estremecedora confesión en 'Hoy' del traumático momento

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de sincerarse y confesar el abuso sexual que sufrió de niña, la reconocida actriz, Gaby Spanic, acaba de sincerarse en una entrevista en exclusiva para el programa Hoy, haciendo una estremecedora confesión sobre lo que padeció tras ese traumático momento, siendo una menor de edad y haber sufrido tan atroz crimen de alguien en quien tanto confiaba. La estrella de Televisa dio importante mensaje a las mujeres.

Spanic impactó a miles de los espectadores de Secretos de Villanas, cuando confesó que uno de los hermano de su madre, cuando ella era solamente una pequeña niña, desgraciadamente abusó sexualmente de ella, cambiando por completo su vida y todo en lo que ella creía y confiaba, confesando que ese daño es irreparable. Sus colegas se conmovieron hasta las lágrimas y otras quedaron en shock sin saber que decir.

Ahora, después de sincerarse, la reconocida actriz de Corazón Guerrero, brindó una entrevista con el matutino de la empresa San Ángel, señalando que jamás pensó que lo diría, destacando que como mujer y víctima, a veces la vergüenza y el temor de hablar son muy fuertes: "Lo ocultan muchas mujeres, hasta se lo llevan a la tumba por temor, por vergüenza o porque no le vayan a creer, o porque no lo dijo antes, porque no lo fuiste a denunciar, entonces en el caso de cuando era niño o niña es muy fuerte porque sientes que el mundo se te va a caer encima, no entiendes que vas a... mi mamá nunca lo supo".

La exhabitante de La Casa de los Famosos, de Telemundo, declaró que además de todas las razones que dio, si ella nunca se lo confesó a su madre, fue porque no quería afectarla, y ahora, después de tantos años de terapia entiende muchas cosas y sigue priorizando su salud mental: "Para no afectarla, de hecho nunca pensé que lo iba a decir, pero fui mucho a terapia, todas las semanas terapia, y no solo por eso, por muchas cosas, por salud mental, pero sí me siento liberada, me siento bien, me siento mejor y aconsejo a otras mujeres a que lo hablen".

Finalmente, la protagonista de La Usurpadora, confesó que siempre hay que estar alerta en los menores y no confiar ciegamente en nadie, y como mujer, a otras mujeres solo les puede aconsejar que hablen, denuncien y busquen ayuda de inmediato, pues es liberador y te ayuda a sanar más rápido, aunque no se olvida: "A veces al que más confías es el que más, y mira, pero lo único que puedo decir como mujer a otras mujeres es que se cuiden y que lo digan, y bueno, que sigan adelante, hay que seguir adelante".

