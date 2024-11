Ángela Aguilar da mensaje en Instagram luego de ser abucheada en un evento de Nickelodeon

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ángela Aguilar reapareció este martes 19 de noviembre en su cuenta oficial de Instagram. Contrario a lo que muchos esperaban, la publicación no abordó los abucheos que enfrentó el 16 de noviembre durante los Kids Choice Awards, sino que estuvo enfocada en la reciente entrega de los Latin Grammy, donde su álbum Bolero no ganó en la categoría Álbum del Año.

En pocas líneas, le agradeció a la Academia el haber tomado en cuenta su proyecto en una nominación tan importante. Cabe recordar que el disco que se coronó como el mejor fue Radio Güira de Juan Luis Guerra. Según dijo, haber formado parte de este evento le hizo sentir esperanza y orgullo.

Ángela no se reservó este logro para ella sola, y lo extendió a todas las personas que colaboraron en la materialización del producto musical. "A todos aquellos que aportaron su corazón y dedicación a este proyecto, les doy las gracias". Dicho equipo incluye a músicos, cantantes, productores, directores, ingenieros, camarógrafos, vestuaristas y hasta maquillistas. De la misma manera, incluyó a sus familiares y amigos "por creer siempre en mí".

Ángela Aguilar perdió en la categoría 'Álbum del Año'

En el video aparece la joven cantante tanto en escenarios donde grabó los videoclips para su disco como en el estudio junto a su padre, Pepe Aguilar. Esta vez no restringió los comentarios de su publicación; sus fans aprovecharon para dejarle mensajes en los que expresaron admiración y apoyo. "Me enamoré de este hermoso álbum! Eres muy especial y talentosa, Angelita"; "No sabes lo que me encantó Bolero, de verdad que es una obra de arte en todo aspecto!!!", se puede leer.

Con este post también desmintió un supuesto distanciamiento de su padre, Pepe Aguilar. Las sospechas iniciaron cuando ambos asistieron a la ceremonia de premiación y subieron al escenario junto a Leonardo Aguilar para presentar una categoría. De acuerdo con el público, al intérprete de Por Mujeres como Tú se le notaba molesto con la joven, lo que dio pie a que muchos creyeran que el conflicto sería por todo el caos mediático que atrajo Ángela tras su matrimonio con Christian Nodal.

Supuestamente Pepe Aguilar ignoró a su hija durante los Latin Grammy

Fuente: Tribuna