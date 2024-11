Chiquis culpa a su tía por el distanciamiento con Jenni Rivera: "Ella quería su atención"

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- Poco antes de la muerte de Jenni Rivera, allá en el año 2012, un escándalo rodeaba a la famosa cantante de rancheras y era la relación con su hija, Chiquis, con quien tuvo un marcado distanciamiento, después de que se filtró que la joven cantante había tenido un amorío extramarital con el esposo de la denominada ‘Mariposa de Barrio’, Esteban Loaiza, hecho que la intérprete de 39 años de edad ha negado en incontables ocasiones.

Sin embargo, el conflicto con su madre fue tal, que la propia cantante la desheredó y justo antes de que Jenni falleciera, ambas mujeres se encontraban resolviendo sus diferencias; sin embargo, la vida no le dio el tiempo suficiente a la cantante de Basta Ya para resolver todos sus asuntos en este plano. A 12 años de este hecho, Chiquis decidió romper el silencio y reveló que Rosie Rivera, hermana de la ‘Diva de la Banda’ habría sido clave para que existiera un distanciamiento entre ambas.

Según lo dicho por la famosa, en su documental Chiquis Sin Filtro, su tía solía tener un comportamiento muy posesivo con Jenni, al grado en el que parecía tener problemas con la cantante desde el día en el que llegó a este mundo: “Rosie siempre ha tenido un problema conmigo desde que yo nací (…) Ella nunca me ha querido (…) Mi mamá era su única hermana y ella quería toda su atención y pues vino ‘Chiquis’… Desde chiquita yo he sufrido con esa mujer, desde chiquita”, señaló la jueza de La Academia.

Durante su documental, Chiquis reveló que Rosie Rivera “tuvo mucho que ver con la distancia entre” la Jenni y ella, puesto en incontables ocasiones intentó acercarse a la cantante de Amiga si lo ves, pero su tía habría hecho de todo para que el encuentro no se hiciera realidad: “Yo le decía a Rosie -ella era como la persona en medio- ‘ quiero ver a mi mamá’. Ella me decía ‘Tu mamá no está lista’. Y mi mamá pensaba y otras personas me dicen, como Vanesa mi amiga, tu mamá decía que tú no la estabas buscando, que no querías hablar con ella”, señaló la cantante.

Chiquis asegura que Rosie sería clave para el distanciamiento de su madre

Finalmente, Chiquis informó que decidió hablar del tema porque tenía que “defender la relación y el amor” que hubo entre Jenni Rivera y ella, el cual se vio interrumpido de una manera abrupta luego de que la cantante de La Gran Señora sufriera un brutal accidente de avión cuando viajaba de Monterrey a la Ciudad de México para grabar el programa de telerrealidad La Voz México, que en ese entonces se transmitía por Televisa.

