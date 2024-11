Documental de Julión Álvarez podría convertirse en una realidad; sobre esto trataría

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente, Julión Álvarez se pronunció sobre su salida de la lista de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros), después de haber sido incluido debido a acusaciones infundadas de ser prestanombres de Raúl Flores Hernández, conocido como ‘El Tío’, señalado por narcotráfico tanto por las autoridades mexicanas como estadounidenses.

El cantante mencionó que le gustaría relatar su experiencia a través de un documental. Para Álvarez, el propósito principal de este proyecto sería educativo. Según dijo, este episodio de su vida fue doloroso y permeó no sólo el estrato personal, sino que también afectó a su familia y hasta a su equipo de trabajo. Reconoció que se vio obligado a familiarizarse con la OFAC, ya que antes de ello no tenía idea de qué era. "El SAT y otras entidades sí me eran familiares, pero esta no", comentó.

Por otra parte, el intérprete de Rey sin Reina mostró su entusiasmo por regresar a los escenarios de Estados Unidos, después de ausentarse por más de ocho años. El cantante subrayó que ya se han resuelto todos los pendientes, lo que le permite continuar con su carrera sin mayor problema. Esto fue posible luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) "nos diera el check, listo, estás limpio y puedes seguir adelante con tus actividades".

Álvarez detalló que el malentendido surgió debido a la compra de un terreno, el cual tenía un historial complicado. Ya adentrado en el tema, el artista detalló la ruta que tuvo que seguir para aclarar la situación. La primera etapa fue obtener la liberación de la OFAC, lo que ocurrió hace dos años. A partir de ahí, tuvo que regularizar su caso, para lo cual tuvo que cerrar ciclos con las empresas que tenía en el extranjero. Después tuvo que iniciar nuevos trámites, actualizar visas, entre otras cosas.

Esta no es la primera vez que habla sobre la posibilidad de retratar lo ocurrido en un documental. En 2022, dijo que con este proyecto no pretendía justificar su inocencia. Por el contrario, el objetivo era informar al público para prevenir que alguien más pasara por lo mismo que él. "Que es lo que hay que estudiar y conocer, qué es lo que hay que hacer para evitar caer en un señalamiento".

