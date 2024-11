Flor Rubio estalla contra detractores de Ángela Aguilar: "A mí me pareció patético"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ángela Aguilar comenzó su carrera como una de las estrellas más queridas de la música del regional mexicano, esto gracias a que su padre, el cantante de Credo, la incluía en sus conciertos cuando aún era una pequeña de entre 6 a 9 años de edad. La infante llegó a enternecer a más de uno al presumir sus tiernos vestidos, con su cándida voz; sin embargo, ni bien alcanzó una edad adulta comenzó a ganarse el descontento de la gente.

Los escándalos en los que Ángela se ha visto envuelta son bastantes; sin embargo, los más destacados llegaron en este 2024, de la mano de Christian Nodal, cantante del regional mexicano con quien Aguilar contrajo nupcias, apenas unas semanas después de que el intérprete confirmara el final de su relación con la trapera argentina, Cazzu, con quien tuvo a su primogénita, Inti. La mayor parte del odio se la ha llevado la nieta de Flor Silvestre porque el público considera que ella fue la tercera en discordia en la relación.

Flor Rubio sale en defensa de Ángela Aguilar

Las cosas llegaron al punto más álgido, el pasado fin de semana, cuando el público abiertamente abucheó a Ángela durante la ceremonia de los Kids Choice Awards México, show al que la cantante de Mis Amigas Las Flores fue invitada como conductora e incluso cantó su tema más reciente Abrázame. Debido a ello, varios famosos han salido a defender a la intérprete, entre ellos destaca la conductora de Venga la Alegría, Flor Rubio, quien durante el programa declaró:

“¿Qué les pasa? Se los digo de corazón: ‘revisen el nivel de odio, la falta de respeto que están haciendo en este mundo tan fragmentado, tan dolido, ¿qué les hizo Ángela Aguilar? Por Dios, no es divertido, es una falta de respeto”, declaró la exconductora de ‘La Oreja’.

Flor Rubio continuó su discurso señalando que, para ella, fue muy humillante el momento que vivió Ángela Aguilar en la premiación, dado a que es juzgada por algo que solo le corresponde tanto a ella como a Nodal y a la trapera: “A mí me pareció patético, como mujer muy humillante. Fue una profunda falta de respeto, lo que haga con su vida privada le corresponde a ella, a Cazzu y a Christian Nodal, no a toda esa gente que buscaba humillarla. Fue verdaderamente vergonzoso, me sentí muy mal como mujer viendo lo que vivió”, señaló.

Por su parte, Ángela Aguilar ha evitado hacer cualquier declaración con respecto a lo ocurrido durante la ceremonia, de hecho, ha evitado las redes sociales y parece ser que solo se está enfocando en su vida de casada junto a Christian Nodal. Cabe aclarar que la famosa siempre ha sido muy hermética y rara vez habla al respecto de su vida privada, por lo que es probable que no diga nada al respecto hasta mucho después.

