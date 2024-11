FUERTE VIDEO: Exhiben nuevas pruebas contra Natanael Cano; así insultó a policías de Hermosillo

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El pasado mes de marzo el nombre de Natanael Cano se volvió tendencia en las redes sociales luego de que surgiera la noticia de que había dado 'mordida' a policías de Hermosillo tras haber sido detenido por cometer varias infracciones de tránsito. Ahora que su caso ya se encuentra en proceso por el delito de cohecho y que imputaron a los oficiales que aceptaron el soborno, ha salido a la luz un video que muestra lo que pasó durante aquel momento.

En un reciente comunicado de prensa que emitió la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se informó que el intérprete de corridos tumbados había conducido a exceso de velocidad, sin placas de circulación, había 'quemado llanta' y realizado maniobras peligrosas conocidas como 'donas' o 'donitas'. Todo ello ocurrió mientras 'El Nata' se encontraba en la capital de Sonora festejando su cumpleaños.

Surge nuevo video del caso Natanael Cano

Esta tarde de martes la periodista Michelle Rivera compartió, vía X, una grabación que muestra el momento exacto en que Cano y un grupo de amigos se enfrentan a policías de Hermosillo que les marcaron el alto tras conducir a exceso de velocidad. En el video se escucha que varios de los acompañantes del intérprete de 23 años comienzan a gritar y pelear entre ellos, así como insultar a los uniformados:

Cálmate a la v..., cálmate a la v...", se escucha que gritan mientras intentan calmar a uno de los involucrados.

Posteriormente se escucha la voz de Natanael, quien menciona: "Padre, mañana nos arreglamos... es que le hablo a mi comisario y mañana nos arreglamos". "Hey cholo, vámonos", le dice otro de los jóvenes. Sin embargo, el famoso artista regresa a hablar con los policías para que no detengan a alguien: "Es mi compa, hey es mi compa". Otra voz en el video menciona: "Estamos en el mismo equipo, todo bien, todo bien".

Finalmente se escucha que un policía le dice a 'El Nata': "Estás mal mijo, esto no es así". Inmediatamente después, el artista hermosillense responde al oficial utilizando groserías y subiendo el tono: "Esta no es su ciudad a la ver... aquí nací yo también... son las 2 de la mañana a la ver... , está la calle sola güey, yo no estoy haciendo ningún daño, están las calles sola, ni un carro", reitera Cano y luego menciona:

¿A qué la están jugando verg...?".

El policía le mencionó a Natanael que aunque le marcaron el alto, él hizo caso omiso. Fue en ese momento que el cantante le aseguró al uniformado que ya se había 'arreglado' con otros policías que lo detuvieron momentos antes: "¿No me paro qué? si me paré allá, ver... les di un cincuentón a tu gente, a tu familia", dijo Nata y luego les tiró un puño de billetes al piso. Otro acompañante de Cano le repite al policía que "trabajan para los mismos" y este le responde molesto:

No son las cosas así, ¿para qué hacen esos panchos?".

Fuente: Tribuna y X @michelleriveraa