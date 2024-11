¿Grave por culpa de Karime Pindter? Stylist de Briggitte Bozzo hace polémica acusación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de su drama con Gala Montes, la estilista conocida en redes sociales como Lau Stylist, recientemente volvió al centro del escándalo, pues hizo una polémica acusación en contra de la querida influencer y presentadora, Karime Pindter, y sus recomendaciones médicas, pues afirma esto llevaría a la hospitalización de Briggitte Bozzo, ¿acaso se encuentra grave por su culpa?

El pasado sábado 16 de noviembre, la actriz de Televisa despertó la preocupación de todos al revelar que aunque se tenía que presentarse en la alfombra naranja de la ceremonia de premiación de los Kid's Choice Awards, era posible que no asistiera, porque debió ser hospitalizada de emergencia una noche anterior: "Me deshidraté, empecé a vomitar mucho, empezaron a darme muchas cosas, no pude dormir toda la noche, ahorita me están poniendo un medicamento y cosas".

Tras esto, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, declaró que se sentía muy mal y frustrada de no saber si iría o no, ya que ya tenía su 'outfit' y todo listo, además de que no le gustaba quedar mal con sus fans que votaron por ella: "Ustedes saben que no me gusta fallarles, pero tocó que me hospitalizaran el día de hoy, voy a rezarle a Diosito para poder cumplirles". Aseguró que si gana y no puede recibir el premio se lo dedica a todos.

Aunque Bozzo no dio detalles de la situación, su stylist Laura, que se volvió viral el mes pasado por su pelea con la actriz de Vivir de Amor, salió en un live, a decir que lo que le pasa es por causa de unas pastillas que le recomendó un médico que la presentadora de Soltero Cotizado le mandó: "Creo que le están haciendo mal las pastillas para adelgazar; lo que pasa es que ella va al mismo doctor que Karime. Briggitte dijo en el live que fueron las pastillas las que le están haciendo mal".

Aunque no dijo que la exintegrante de Acapulco Shore tuviera culpa, y hasta destacó que también tenía que ver lo mal que está comiendo: "Todo el tiempo está comiendo pizzas, sándwiches, tiene que comer comidas caseras, ya le dije (si quería que le lleve comida al teatro), y nada. ¿Saben qué no toma? La insulina, la tenía baja y saben que no toma, agua", para muchos, fue un claro ataque y acusación en contra de la exhabitante de La Casa de los Famosos México.

