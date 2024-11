Hermano de Melanie Barragán se va contra Gala Montes por 'usar' su caso como publicidad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si bien, mientras Gala Montes obtuvo una gran cantidad de aprobación cuando se encontraba dentro de La Casa de los Famosos México 2 (LCDLFM) debido a que se levantó como un icono feminista porque confrontó a Adrián Marcelo, a quien acusó de agredirla verbal y psicológicamente en una gran cantidad de ocasiones; lo cierto es que una vez que salió del reality show, la finalista ha tenido que enfrentarse a una gran cantidad de controversias.

Un ejemplo de ello es que, a los pocos días de que terminó el concurso, la famosa reveló que lanzaría una canción de protesta en contra de la violencia de género, conocida como Tacara, tema que comenzó a promocionar casi de inmediato e incluso se sabe que hace unos días lanzó una línea de mercancía basadas en su imagen, donde protesta en contra de la agresión a la mujer, dichas prendas cuestan arriba de 300 pesos.

Acusan a Gala Montes por promocionar su video con Melanie Barragán

Créditos: Internet

Es bajo este contexto que la actriz comenzó a recibir una gran cantidad de críticas, porque hay quienes consideran que se está intentando aprovechar de la lucha feminista para obtener beneficios económicos. Es entre todo ello que una nueva controversia le cayó a la supuesta novia de Karime Pindter, puesto en el medio de esto, se filtró un video que, en un principio, se creía que había sido publicado por la propia Gala en el que se mostraba el momento en el que Melanie Barragán fue agredida brutalmente por su novio, en Tamaulipas, durante un Halloween, mientras que de fondo sonaba Tacara.

Esto le generó una gran cantidad de críticas a Montes, pese a que ella no lo había publicado, sino que fue creado por la cuenta de fans Garime.mx, incluso los propietarios de dicho sitio ya salieron a lanzar un comunicado en el que expresaban que les pareció buena idea porque el tema de Gala “es un grito de protesta para visibilizar la violencia contra las mujeres”; sin embargo, esto no fue del agrado de los familiares de Melanie, en especial de su hermano.

Resulta ser que el familiar de Barragán emitió un video a través de su cuenta de TikTok en el que exige que Montes dé la cara y explique por qué utilizaron el video de la agresión de su hermana para promocionar su tema musical: “Soy el hermano de Melanie. Solamente hago este video porque no se nos hace justo que Gala Montes haya subido el video donde fue agredida mi hermana, y se me hace una falta de respeto. Ya que en realidad no sé cuál haya sido su finalidad de subirlo”.

“Ya sea por promocionar su nueva canción o no, estoy muy seguro de por qué lo hizo así. Sube el video de la agresión con su canción de fondo. Exigimos una respuesta de cuál fue el motivo y les pido que la etiqueten para que nos pueda dar respuesta”, cabe aclarar que, hasta el momento, la famosa no ha hablado al respecto.

Fuentes: Tribuna