¡Lo corrió! Actriz de Televisa se divorcia por tercera vez; su esposo sería un "vividor e infiel"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunos días el mundo del espectáculo mexicano se paralizó debido a que una querida actriz de Televisa confirmó que estaba en proceso de divorcio de su actual esposo y se quiso reservar los motivos que la orillaron a tomar esta decisión. Sin embargo, este martes 19 de noviembre la revista TVNotas filtró el motivo por el que se está separando y señalaron que él le habría sido infiel.

Se trata de la cubana Lis Vega, quien es recordada por su participación en exitosas novelas de San Ángel como Contra viento y marea, Duelo de pasiones, Zacatillo, un lugar en tu corazón y Amorcito Corazón, además de que recientemente volvió a la empresa siendo concursante del reality Las Estrellas Bailan en Hoy. Mientras que el año pasado debutó en TV Azteca como participante de MasterChef Celebrity México.

Desafortunadamente, Lis está viviendo un momento sumamente duro en su vida personal ya que se encuentra divorciándose de de su esposo, Naldo Uwe; este es el tercer matrimonio fallecido de la cantante y bailarina, ya que anteriormente estuvo casada con Federico Díaz y luego con Mauro Riveros. Mientras la guapa cubana prefiere no dar detalles de su separación, una fuente de la revista TVNotas habló al respecto.

Lis ha vivido días difíciles. Aún ama a Naldo, pero es una mujer fuerte que no permite faltas de respeto. Su dignidad es primero".

Lis Vega se habría separado de su esposo por infiel

Presuntamente mientras Vega se preparaba para ser parte del musical Perfume de Gardenia, Naldo le habría puesto los cuernos y ella lo descubrió: "Desde hace unos meses, él empezó a cambiar. Dejó de ser el hombre romántico y detallista que la conquistó. Lis sabía que algo no andaba bien y le cachó mensajes y situaciones claras de infidelidad. Lo cuestionó y él le confesó que sí había tenido una ‘aventura’ con una bailarina".

Al parecer Lis estuvo en una fuerte depresión luego de enterarse de la infidelidad y aunque trató de perdonar a Naldo, no fue posible que la relación prosperara. Finalmente, habría descubierto que su marido solo se aprovechó de ella: "Él solo vio la oportunidad de salir de su país (Cuba), donde se casaron. Utilizó a Lis. Buscaba venir a México. Abrirse camino en la farándula y Lis era el escalón perfecto. Es un ¡vividor e infiel!".

La fuente de la revista también compartió que la cubana no ha querido ventilar detalles de su separación para no dañarlo y dijo que desde hace una semana lo sacó de la casa donde vivían juntos: "Él, muy cínico, le pidió que lo dejara llevarse el equipo de grabación. Ella se lo regaló. Lis planea divorciarse lo más pronto posible. Ahora que él perdió todo, a ver quién lo contrata. Sin ella no es nadie", señaló la persona anónima.

Fuente: Tribuna