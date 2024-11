Lo hunden en la cárcel: Actor de Televisa vive un infierno en prisión tras 'abusar' de su hija

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido actor de telenovelas, quien ha trabajado tanto en Televisa como TV Azteca, se encuentra viviendo un verdadero infierno debido a que lleva más de 3 años preso y recientemente le dieron una devastadora noticia. Tras haber sido sentenciado a más de 13 años de cárcel, recientemente el intérprete se enteró de que su sentencia podría aumentar, lo cual ha dejado en shock a su hija mayor y su familia.

Se trata del famoso Héctor Parra, quien ha participado en exitosos melodramas de San Ángel como La Pícara Soñadora, El Vuelo del Águila, Te Sigo Amando, La Usurpadora, María Belén, Cómplices al Rescate y Alegrijes y Rebujos. Mientras que en la televisora del Ajusco pudo ser parte de la novela Cielo Rojo, además de que participó en varios capítulos del unitario Lo que callamos las mujeres.

Recientemente su hija mayor, Daniela Parra, compartió que están viviendo un momento muy agridulce pues mientras inauguraba la primera sucursal de su negocio de tamales, también se enfrentan a una nueva complicación en el proceso de su padre. En entrevista para el programa Hoy, la joven comunicóloga expresó: "Estoy muy orgullosa de mí, ha sido muy complicado, pero con esfuerzo y dedicación se logran muchas cosas".

Daniela Parra extendió su negocio de tamales

Asimismo, compartió cómo reaccionó Héctor al saber que sus tamales ya tenían punto de venta: "Está muy emocionado y me dijo 'quiero estar ahí contigo, voy a pedir permiso para que me saquen', pero está contento, muy tranquilo". Sobre el proceso penal que tiene su papá, Dani compartió que quieren apelar su sentencia de 13 años y 10 meses por los delitos de abuso y corrupción de menores: "Pedimos una apelación, se revisó y pedimos que se volviera a revisar y nos tocó en la misma sala, cosa que no debió haber pasado".

Siempre nos pasan esas cosas, pero lo esperábamos... pero estamos confiando con estos nuevos abogados", agregó.

En tanto que, la ganadora de Las Estrellas Bailan en Hoy también se sinceró y contó que las fechas cercanas a Navidad son difíciles debido a que desde 2021 no celebra este evento con Parra: "Siempre son fechas complicadas porque siempre, cada año que pasa, siempre digo 'esta Navidad mi papá va estar aquí' y cada año es difícil, pero como te digo, lo hemos aprendido a valorar, las navidades a distancia".

