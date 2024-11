¿Murió Betty Monroe? Tras depresión y años desaparecida, estremece noticia de la actriz de TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de hacer su última telenovela en 2017 y desaparecer del medio artístico, dan por muerta a la querida actriz y conductora Betty Monroe, quien antes de su retiro triunfó en TV Azteca y luego se cambió a las filas de Televisa. Y es que la desaparición de la actriz de 46 años paralizó a la farándula, pues sucedió en medio de rumores de que había subido más de 30 kilos y que había caído en una supuesta depresión debido a que sus últimos proyectos no habían tenido el éxito esperado.

Como se recordará, Betty Monroe tuvo un paso por las telenovelas y programas de televisión muy exitoso, sin embargo, su niñez y adolescencia fueron difíciles. Su madre padeció alcoholismo y sufrió el abandono de su padre, con quien tiempo después se reconcilió y cuya muerte a causa del cáncer la dejó devastada. Betty también sufrió infidelidades del padre de sus primeros hijos, de quien se divorció en 2014, aunque se dice que en años recientes tuvo un nuevo bebé.

La actriz se desempeñó como presentadora en el Ajusco en programas como Cada mañana y Tempranito y en telenovelas como Perla, El amor no es como lo pintan y Como en el cine. Según algunos informes, después de hacer su último melodrama en 2015 en TV Azteca, presuntamente fue rechazada de la noche a la mañana y en 2016 se fue a Televisa para hacer Sueño de amor con el productor Juan Osorio, telenovela donde decidió raparse para el papel, aunque habría sido un fracaso en audiencia.

Después de este proyecto, Betty participó en la telenovela Muy Padres en Imagen Televisión al año siguiente y desapareció. Hasta ahora, a lo largo de los años solo han salido a la luz una o dos mensajes o videos de la actriz, por lo que el canal de YouTube de Imagen TV impactó a todos este lunes 18 de noviembre al 'revivir' una entrevista que le hicieron hace algunos años. En la charla con Gustavo Adolfo Infante para El minuto que cambió mi destino, Betty llamó la atención por sus tristes declaraciones.

La actriz reveló entonces que vivió un infierno en su primer matrimonio, pues se casó muy joven; a los 16 años de edad. "Me casaron, mi mamá y la familia le dejó de hablar", comentó. "Me escapo Semana Santa y Pascua y me voy a Colima... dos semanas. Llego a mi casa y santa madrina, me pusieron unas cachetadas guajaloteras", recordó. "Duré dos semanas perdidas y mi mamá se volvió loca. La mamá del novio sabía dónde estábamos. Regreso y mi mamá me dice 'estás embarazada, te casas'", señaló, aunque aseguró que no estaba embarazada, pero de igual forma la obligaron a casarse.

Betty contó que la pasó muy mal pues vivió en casa de su suegra durante meses y trabajó en una fábrica de llantas para sobrevivir. "Estábamos muy chicos y no era lo que yo quería y pues me separé (...) ahí conocí las drogas", señaló. "Llegó a faltarme el respeto en una ocasión, a pegarme y dije: 'yo no quiero que me peguen'. Mi papá me pegaba, mi mamá también y dije 'no, no puedo' y al año y medio me separé y me fui a vivir a Los Cabos como 4 o 5 meses con mi papá y me dediqué a surfear", relató.

La carrera de la actriz empezó cuando su madre la inscribió a un concurso de modelaje y pese a que señaló que estaba profundamente deprimida, lo ganó. Ante esta entrevista, que fue grabada hace ya varios años cuando ella seguía trabajando, fanáticos y seguidores de Betty se preguntaron qué había pasado con ella y si era verdad que había fallecido. Aunque esa noticia no ha sido reportada y se sabe que la actriz sigue viva solo fuera del espectáculo, muchos se preguntan si algún día volverá a la actuación.

