Pelea en Televisa: Gala Montes pone en su lugar a Nicola Porcella tras ataques en su contra

Ciudad de México.- Una vez más en Televisa acaba de desatarse tremenda pelea, debido a que la querida y reconocida actriz de melodramas, Gala Montes, acaba de emplear sus redes sociales para poner en su lugar al polémico presentador y actor de origen peruano, Nicola Porcella, después de que este lanzara ataques en su contra. Todo ha comenzado por bromas pesadas y comentarios algo fuertes de la también cantante en Pinky Promise.

Cuando Gala y Karime Pindter, con la que ha sido relacionada sentimentalmente, se presentaron en el programa de Karla Díaz, al lado de Briggitte Bozzo al ser el trío femenino del momento, le cuestionaron a Montes si le molestaba o incomodaba el que la influencer de 31 años y el peruano se coquetearan, aunque sea jugando. Muy a su sentido del humor, la reconocida actriz dijo que no había tal situación, que él no sabía donde estaba el punto G y ella sí, que no había nada de que preocuparse, y aunque él siempre le baja a sus novias, no podría robarle a Karime.

Tras esto, Pablo Chagra reveló que Nicola dejó de seguir a la actriz de El Señor de los Cielos, así que el fandom de Gala comenzó a lanzar burlas en su contra, y cuando Montes hizo un live, le cuestionaron al respecto, ella solo dijo que no importaba y que si era por celos como decían pues: "No es mi culpa que le guste a las morras que a él le gustan". Situación a la que Porcella no se quedó callado y respondió: "Esa versión está media rara ¿no? Creo que es al revés, pero nos diremos nada para que no te ataques jiji".

Como era de esperarse, los seguidores de la actriz de Vivir de Amor, le hicieron llegar este comentario del exparticipante de Guerreros 2020, por lo que ella decidió darle otra réplica a dichos comentarios y bromeó diciendo que Agustín Fernández, que fue su interés amoroso en La Casa de los Famosos México, y que es de los mejores amigos de Nicola en México, se lo podía quedar todo para él solo, que se quedara tranquilo: "Tranqui, Agustín es tuyo", respondió Gala.

Hasta el momento, la exparticipante de Acapulco Shore, no se ha pronunciado a esta pelea que involucra a dos de las personas con las que mantiene una muy cercana comunicación, y al parecer una de ellas sí sería su verdadero interés amoroso. Cabe mencionar que en Pinky Promise, Karime dejó en claro que ella no está interesada en algo con Porcella y nadie la va a alejar de Gala, ya sea que estén en algo más o sean amigas.

Fuente: Tribuna del Yaqui