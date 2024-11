¿Renace el amor? Benny Ibarra impacta al hablar del romance de Paulina Rubio y Erik Rubín

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido cantante, Benny Ibarra, otra vez se encuentra en el centro del escándalo, pues logró impactar a millones, con las declaraciones contundentes que dio, cuando se pronunció sobre los recientes rumores del nuevo romance entre el actor, Erik Rubín, y la polémica cantante, Paulina Rubio, luego de que estuviera presente en la reunión que sostuvo la expareja hace algunos días en la Ciudad de México.

El músico no evitó mostrarse incómodo con reportero de Sale el Sol ante las especulaciones de un posible regreso amoroso de sus excompañeros de Timbiriche, y además de hablar del posible reencuentro de la banda, también emitió su postura sobre los problemas que ha tenido 'La Chica Dorada' con los padres de sus dos hijos: "Si hay gente que necesita eso en sus vidas, si quieren recortar la foto, revivir un romance y esas cosas, porque necesitan eso en sus vidas… ¡Felicidades!".

Sobre la reunión con la intérprete de Ni Una Sola Palabra y la esperanza de que Timbiriche regrese a los escenarios en el 2025, Benny relató: "Ahí vamos, seguimos platicando la idea de juntarnos para finales del año que entra. Coincido que Eric y yo estábamos ahí por otros menesteres, de equipo de audio y cosas que nos gustan a él, a mí, y de repente, ¿qué onda?, pues ir a ver a Pau siempre está en el calendario, nada más que ahora todo el mundo se entera".

Paulina y Erik hace 25 años. Internet

Ante la pregunta directa sobre si los esperados shows de la banda que lo llevó a su gran fama, contarán con los siete integrantes originales, Ibarra explicó: "No, no me gustaría aseverarlo de esa manera. La gente compra un boleto y va a ver a Timbiriche un día. Y son felices y les gusta mucho. Para nosotros siete decir que vamos a hacer un reencuentro Timbiriche, tenemos que apartar dos años de nuestra vida por lo que significa producir el espectáculo, montarte en él y girarlo, entonces por eso no es tan fácil, pero lo vamos a hacer, van a ver que sí".

De la misma manera, el hijo de Julissa confesó los motivos por los que no es tan sencillo para ellos volver a unirse como en anteriores ocasiones: "Pues las fechas, las cosas que cada quien tiene que hacer. Yo tengo otros compromisos, Paulina tiene sus hijos que son pequeños aún, Mariana es dueña y empresaria de dos teatros, etc. No es como que mucha cosa pasando, pero pues esperemos que sí, eso quiero yo".

Finalmente, el artista brindó su postura sobre el estado emocional de la creadora de Me Gustas Tanto, quien continúa en una lucha legal con los padres de sus retoños, por su custodia y manutención: "No hablamos mucho de eso, la veo bien, la veo fuerte, la veo tomando cartas en el asunto, estuve con sus hijos también un ratito, los veo guapos, bellos ahí, pues ella trabajando, de esas cosas que hay que planchar en las familias, como en todas las familias".

Fuente: Tribuna del Yaqui